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        Dodurga'dan 4 öğrenci Viyana'da 3 hafta staj yapacak

        Dodurga Çok Programlı Anadolu Lisesi (ÇPAL), öğrencileri 3 haftalık staj eğitimi için Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 17:10 Güncelleme: 12.02.2024 - 17:10
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        Dodurga'dan 4 öğrenci Viyana'da 3 hafta staj yapacak
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        Dodurga Çok Programlı Anadolu Lisesi (ÇPAL), öğrencileri 3 haftalık staj eğitimi için Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gitti.

        Okuldan yapılan yazılı açıklamaya göre, 12. sınıftan 4 öğrenci, Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan AB Erasmus+ Okul Ortaklıkları Programı - Staj Hareketliliği çerçevesinde Viyana'da staj yapma hakkı elde etti.

        Bir hafta önce Viyana'ya giden öğrenciler, 24 Şubat'a kadar özel bir şirkette elektrik elektronik alanında staj görecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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