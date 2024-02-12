Dodurga'dan 4 öğrenci Viyana'da 3 hafta staj yapacak
Dodurga Çok Programlı Anadolu Lisesi (ÇPAL), öğrencileri 3 haftalık staj eğitimi için Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gitti.
Dodurga Çok Programlı Anadolu Lisesi (ÇPAL), öğrencileri 3 haftalık staj eğitimi için Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gitti.
Okuldan yapılan yazılı açıklamaya göre, 12. sınıftan 4 öğrenci, Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan AB Erasmus+ Okul Ortaklıkları Programı - Staj Hareketliliği çerçevesinde Viyana'da staj yapma hakkı elde etti.
Bir hafta önce Viyana'ya giden öğrenciler, 24 Şubat'a kadar özel bir şirkette elektrik elektronik alanında staj görecek.
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