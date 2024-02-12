Dodurga'dan 4 öğrenci Viyana'da 3 hafta staj yapacak

Dodurga Çok Programlı Anadolu Lisesi (ÇPAL), öğrencileri 3 haftalık staj eğitimi için Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gitti.

Okuldan yapılan yazılı açıklamaya göre, 12. sınıftan 4 öğrenci, Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan AB Erasmus+ Okul Ortaklıkları Programı - Staj Hareketliliği çerçevesinde Viyana'da staj yapma hakkı elde etti.

Bir hafta önce Viyana'ya giden öğrenciler, 24 Şubat'a kadar özel bir şirkette elektrik elektronik alanında staj görecek.