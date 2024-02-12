Ahlatcı Çorum FK, Sakaryaspor maçının hazırlıklarına başladı
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında 18 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı Sakaryaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında 18 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı Sakaryaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Çorum FK Tesisleri'nde, teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, yenilenme idmanı gerçekleştirdi.
Antrenmanda sakatlıktan dönen Atakan Cangöz bireysel çalışma yaptı.
Hafif ağrıları olan Nalepa, Ahmet İlhan Özek, Zargo Toure ve Erkan Kaş ile izinli olan Thomas Verheydt antrenmana katılmadı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla Sakaryaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
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