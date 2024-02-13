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        Çorum'da "dur" ihtarına uymayan 3 şüpheli polis kovalamacasıyla yakalandı

        Çorum'da kiralık araçla polisin kontrol noktasından kaçan 3 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 10:32 Güncelleme: 13.02.2024 - 11:03
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        Çorum'da "dur" ihtarına uymayan 3 şüpheli polis kovalamacasıyla yakalandı
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        Çorum'da kiralık araçla polisin kontrol noktasından kaçan 3 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

        Gece saatlerinde içinde S.K, C.A. ve T.G'nin bulunduğu 34 BID 309 plakalı otomobil, Çorum-Ankara kara yolunda bulunan kontrol noktasında ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

        Polis kovalamacası sırasında Ulukavak Mahallesi Atalay 1. Cadde'de park halindeki bir otomobile çarparak duran otomobilden inerek yaya olarak kaçmaya çalışan 3 kişi, polislerce gözaltına alındı.

        Şüpheliler emniyete götürülürken, otomobilde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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