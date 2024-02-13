Çorum'da "dur" ihtarına uymayan 3 şüpheli polis kovalamacasıyla yakalandı

Şüpheliler emniyete götürülürken, otomobilde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

Polis kovalamacası sırasında Ulukavak Mahallesi Atalay 1. Cadde'de park halindeki bir otomobile çarparak duran otomobilden inerek yaya olarak kaçmaya çalışan 3 kişi, polislerce gözaltına alındı.

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