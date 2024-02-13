Çorum'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücüye 12 bin 500 lira para cezası
Çorum'da trafik polislerinden kaçan sürücüye para cezası uygulandı.
Çorum'da trafik polislerinden kaçan sürücüye para cezası uygulandı.
Alınan bilgiye göre, S.B, 34 DRR 546 plakalı otomobiliyle Gazi Caddesi'nde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
Çorum-Samsun kara yolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde durdurulan aracın sürücüsüne alkollü araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve kırmızı ışık ihlali suçlarından 12 bin 500 lira para cezası kesildi.
Otomobil ise çekici ile otoparka kaldırıldı.
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