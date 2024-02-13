Çorum'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücüye 12 bin 500 lira para cezası

Otomobil ise çekici ile otoparka kaldırıldı.

Çorum-Samsun kara yolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde durdurulan aracın sürücüsüne alkollü araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve kırmızı ışık ihlali suçlarından 12 bin 500 lira para cezası kesildi.

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