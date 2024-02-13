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        Çorum'da ihtiyaç sahiplerine 5 milyon 668 bin kilogram kömür dağıtıldı

        Çorum'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığıyla ihtiyaç sahibi 3 bin 239 haneye 5 milyon 668 bin kilogram kömür dağıtıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 15:06 Güncelleme: 13.02.2024 - 15:06
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        Çorum'da ihtiyaç sahiplerine 5 milyon 668 bin kilogram kömür dağıtıldı
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        Çorum'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığıyla ihtiyaç sahibi 3 bin 239 haneye 5 milyon 668 bin kilogram kömür dağıtıldığı bildirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, SYDV tarafından ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen hanelere 1750'şer kilogram kömür dağıtıldı.

        Bu kapsamda 2023-2024 kömür yardımı programının tamamlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Çorum merkezde 2 bin 280 haneye 3 milyon 990 bin kilogram, merkez köylerdeki 959 haneye 1 milyon 678 bin kilogram olmak üzere toplam 3 bin 239 haneye 5 milyon 668 bin kilogram kömür dağıtımı gerçekleşmiştir. 2024-2025 kış dönemi kömür başvuruları, takriben 1 Eylül'de başlayacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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