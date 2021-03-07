En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çorum’da toprak kayması nedeniyle 3 bina tahliye edildi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve İl AFAD Müdürü Elvan Kaya, Akkent mahallesinde toprak kaymasının meydana gelen bölgede incelemelerde bulundu. Yapılan incelemede apartmanların etrafında Çorum Belediyesi ve AFAD ekipleri tarafından numune alınırken, TOKİ’den gelecek bir heyetin de inceleme yapacağı belirtildi.

Apartmanlarda yaşayan vatandaşlar Çorum Belediyesi Misafirhanesi yerleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.