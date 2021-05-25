Bayat Devlet hastanesi diyaliz hastalarına şifa dağıtıyor Günlük 22 hastaya diyaliz hizmeti veriliyor AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu; “AK Parti'nin sağlıktaki dönüşümünün her alanda çok net bir şekilde görülüyor”

Çorum’un Bayat ilçesinde yapımı tamamlanan İlçe Devlet Hastanesi hizmete girdi.

Hastane bünyesinde oluşturulan Diyaliz Ünitesi hem ilçede hem bölgedeki diyaliz hastalarına şifa dağıtıyor. Bayat Devlet Hastanesi’ni ziyaret eden AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, hastanede oluşturulan 22 yataklı Diyaliz Ünitesi’ni ziyaret etti. Burada tedavi gören hastalarla yakından ilgilenerek geçmiş olusun dileklerini ileten Kavuncu, hasta ve hasta yakınlarından gelen talepleri de dinledi.

Bayat Devlet Hastanesi’nde günde 3 seans olmak üzere toplam 22 hastaya diyaliz hizmeti verildiğini açıklayan milletvekili Kavuncu, “Bu hastalar daha öncesinden en yakın merkez olan İskilip ve Çorum’dan hizmet almaktaydılar.

Şu anda diyaliz hastalarımızın tüm taşınma, tedavi vb. hizmetleri hastanemizde verilmektedir.Hastaların taşınması şimdilik 2 adet hizmet aracımızla hastane imkanlarımızla yapılmaktadır. Diyaliz hastalarının taşınması için Temmuz ayında taşıma ihalesi sonuçlandırılacak. Hastalarımız bu tarihten sonra daha rahat ve konforlu şekilde hastanemizden hizmet alacaklar” dedi.

AK Parti'nin sağlıktaki dönüşümünün her alanda çok net bir şekilde görüldüğünü vurgulayan Kavuncu, “Burada diyaliz hastalarının çok iyi ortamda, çok hijyenik, çok temiz ortamda ve arkadaşlarımızın özveri çalışmaları sonucunda bu hizmeti aldıklarını görmek beni de mutlu etmiştir"

Ziyarette Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri Ercan Daşdan ve Bünyamin Demir ile, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Balcıoğlu hazır bulundu.

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