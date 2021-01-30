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Covid-19 geçirenlerde saç dökülmesine dikkat!

Dermatoloji Uzmanı Dr. Devrim Sakallı Çakçak, stres, enfeksiyon, ilaçlar, travma, ateşli hastalıklar, diyetler, tiroit hastalıkları, demir, çinko, biyotin eksikliği ve beslenme yetersizliklerinin saç dökülmesine neden olabileceğini söyledi. Dr. Çakçak, Covid-19 enfeksiyonu geçirenlerde de hastalık sonrası saçlarda dökülme olabildiğini belirtti

Covid-19 geçirenlerde saç dökülmesine dikkat!
Covid-19 geçirenlerde saç dökülmesine dikkat!
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DHA

Dermatoloji Uzmanı Dr. Devrim Sakallı Çakçak, hem kadın hem erkekler için en önemli aksesuarlardan biri olan saçlarda zaman zaman dökülme, cansızlık, solukluk, kırılma gibi sorunlar yaşanabildiğini belirtti. Günde 50-100 tel saç dökülmesinin normal kabul edildiğini ifade eden Dr. Çakçak, bu sayıdan daha fazla saç dökülmesi, banyo yaparken ele gelen saç miktarının artmasının ise dikkate alınması gerektiğini kaydetti.

Stres, enfeksiyon, bazı ilaçlar, travma, ateşli hastalıklar, yoğun kilo kaybıyla giden diyetler, doğum sonrası, tiroit hastalıkları ve demir, çinko, biyotin eksikliği gibi beslenme yetersizliklerinden kaynaklanan faktörlerin saç dökülmesine neden olabildiğini söyleyen Dr. Çakçak, "Covid-19 enfeksiyonunu geçirenlerde hastalık sonrası saçta dökülme olabiliyor. Ancak saç dökülmesi koronavirüs belirtileri arasında sayılmıyor" dedi.

Pandemi sürecinde hasta olmamak için aylardır sürdürülen çabaların insan psikolojisini olduğu kadar saç sağlığını da olumsuz etkilediğine dikkat çeken Dr. Çakçak, şunları söyledi: "Covid-19 enfeksiyonu sürecinde yaşanan yoğun stres, ateş ve ilaçların muhtemel yan etkileri nedeniyle enfeksiyondan yaklaşık 2- 4 ay sonra saç dökülmesi görülebilmektedir. Salgın nedeniyle uzun süre evlerde kapalı kalmak, yaklaşık 1 yıla yakın zamanı stres, endişe, üzüntü ile geçirmek, saç dökülmesinde ciddi artışa sebep oldu. Saç dökülmelerinin nedenleri arasında D vitamini eksikliği de bulunduğu için aylardır evlerde kapalı kalmak da eksikliği artırdı. Koronavirüse bağlı görülen sık sorun yaygın dökülme olmakla birlikte, saçkıran olarak bilinen alopesi areata, erkek tipi dökülme (androgenetik alopesi),saçlarda gri renk değişikliği gibi problemlerde de artış izlenmektedir. Korona tedavisi sonrası görülen saç dökülmesi durumu genellikle geçicidir ve ortalama 3- 4 ay sonrasında normale dönmesi beklenmektedir. Kişinin genel durumu iyiyse, stresle baş edebiliyorsa, beslenmesi dengeli ve yeterliyse genellikle yeni, normal sağlıklı büyüyen saçlar izlenmeye başlanmaktadır."

Saç dökülmesinin süre olarak uzaması halinde mutlaka önlem alınması gerektiğini sözlerine ekleyen Dr. Çakçak, beslenmenin saç gelişiminde önemli olduğunu belirtti. Protein, demir, biyotin, çinko, D vitamini açısından zengin gıdalar tüketilmesi gerektiğini kaydeden Dr. Çakçak, "Sağlıklı beslenen kişilerde bu besinler genellikle yeterlidir. Ancak saç dökülmesinin hızlı olduğu ve yetersiz beslenen kişilerde demir, biyotin, çinko, omega-3 yağ asidi gibi vitamin ve minerallerden zengin, doktorun tavsiye edeceği özel takviye ürünler de kullanılabilmektedir. Stresin devam etmesi, özellikle saç dökülmesi de olan kişilerde iyileşmenin yavaş olmasına yol açmaktadır. Bu nedenle stresle baş etmekte zorlanan kişilerin psikolojik destek almaları önerilmektedir" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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