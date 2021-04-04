Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBBCTürkiye
ABONE OL

Covid: İngiltere’de kitlesel etkinliklere dönüş için pilot uygulamalar planlanıyor

İngiltere'de hükümet, spor müsabakaları, konferanslar ve gece hayatındaki kitlesel etkinliklerin yeniden güvenli bir şekilde yapılabilmesi için Covid pasaportu da dahil bir dizi önlem hazırlığı yapıyor.

Covid: İngiltere’de kitlesel etkinliklere dönüş için pilot uygulamalar planlanıyor
BBC TÜRKÇE
- Getty Images
FA Cup'ın yarı final ve final müsabakaları da pilot uygulamalar kapsamında Wembley Stadı'nda oynanacak

İngiltere'de hükümet, spor müsabakaları, konferanslar ve gece hayatındaki kitlesel etkinliklerin yeniden güvenli bir şekilde yapılabilmesi için Covid pasaportu da dahil bir dizi önlem hazırlığı yapıyor.

Pilot uygulamalar Mayıs ayında Londra'da oynanacak FA Cup yarı final ve final müsabakaları, Sheffield'taki Dünya Snooker Şampiyonası ile birlikte Liverpool'daki bir iş konferansı ve gece etkinliklerinde yapılacak.

İlk deneme etkinliği ise 16 Nisan'da Liverpool şehrinde bir komedi programı olacak. İzleyicilerden etkinlik öncesinde ve sonrasında Covid-19 testi istenecek.

Spor Bakanı Nigel Huddleston, pilot uygulamalarda hijyen önlemleri ile birlikte mekanlara yapılacak tek yönlü giriş ve çıkışların da deneneceğini söyledi.

Pilot uygulamalar kapsamında tutulacak Covid pasaportuyla kişilerin aşı olup olmadığı ve doğal bağışıklık bilgisi ile birlikte negatif test sonucu gibi bilgiler görüntülenebilecek.

Ancak bu uygulamanın, elektronik ortamda mı, yoksa kağıt belgeler üzerinden mi yapılacağı henüz belli değil.

Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS),verilerin işleneceği yöntem üzerinde çalıştığı söyleniyor.

Hükümet, aşı yaptırmanın tavsiye edilmediği ve tekrar test yapmanın da zor olacağı kişilere sağlanacak muafiyetler konusunda uzmanlarla çalıştığını söyledi.

Ülkede 12 Nisan'da yeniden açılacak pub, restoran ya da mağazalarda uygulama şimdilik kullanılmayacak. Ancak kaynaklar ileride uygulamanın hizmet sektöründe de geçerli olabileceğini dile getiriyor.

'Etkinlikten 5 gün sonra test istenecek'

Liverpool Üniversitesi'nden Prof. Iain Buchan, BBC'ye verdiği demeçte etkinliklere katılım göstermek için aşılamanın bir kriter olmayacağını söyledi.

Buchan, pilot uygulamalarda insanlardan etkinlik öncesinde temaslarını en aza indirmesinin isteneceğini ve kişilerin de 36 saat öncesinde test yaptırması gerektiğini ifade etti.

Tüm etkinliklerin havalandırma sistemleri çok iyi olan mekanlarda gerçekleştirileceğini belirten Buchan, "Ayrıca insanlardan katılımdan 5 gün sonra yeniden bir test istenecek" dedi.

Pilot uygulama haberi Gece Kulüpleri Birliği tarafından da memnuniyetle karşılandı. Ancak birliğin CEO'su Michael Kill, pilot uygulamaların sayısının artırılması gerektiğini belirtti.

- Getty Images

'Pasaport uygulaması kaçınılmaz'

Başbakan Boris Johnson, "Hükümetin insanların sosyal hayata olabildiğince güvenli bir şekilde dönebilmeleri için elinden gelen her şeyi yaptığını" aktardı.

İngiltere Kabine Ofisi Bakanı Michael Gove, Sunday Telegraph'ta yazdığı yazıda, uluslararası seyahat belgesini "kaçınılmaz" olarak nitelendirdi ve bu belgenin ülke içindeki açılmayı hızlandırabileceğinden söz etti.

Muhafazakar Partili Iain Duncan Smith ise uygulamanın ülke içerisinde bazı adaletsizlikleri de beraberinde getirebileceği konusunda hükümeti uyardı.

BBC Breakfast'ta konuşan Smith, çok sayıda kişinin henüz aşı olmaması sebebiyle yurtiçi seyahat belgesi fikrine son derece karşı olduğunu söyledi.

Ülkede sosyal hayatın yeniden açılması için güvenlik ihtiyacının farkında olduğunu dile getiren Smith, bunun ayrımcılığı engelleyecek adil bir sistemle yapılması gerektiğini savundu.

'Soru işaretleri var'

Aynı programa katılan Oxford Üniversitesi'nden sosyolog Prof. Melinda Mills de tasarıya ilişkin hala çok sayıda soru işaretinin olduğuna değindi:

"Bilimsel ve lojistik sorular var. Nasıl uygulanacak? Kağıt belgeyle mi, telefon uygulamasıyla mı? Elbette etik sorular da var: 'Aşı olmadıysam ya da bunun için şartlar oluşmamışsa test için para ödemeli miyim?'"

Prof. Mils, tasarının aşılama için teşvik unsuru olabileceğini ancak kağıt belgelerle yapılması durumunda da sahteciliğe olanak tanıyabileceğini vurguladı: "Sahtecilik meselesi ortaya çıkarsa meşruiyetinizi kaybedersiniz. O yüzden programın nasıl uygulanacağı çok önemli."

Uygulama için hazırlanan tasarı şimdilik İngiltere bazlı. Ancak İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda hükümetleri de program üzerine tartışmalarına devam ediyor.

Seyahat kısıtlamalarında trafik lambası yöntemi

Öte yandan İngiltere'de hükümet, uluslararası seyahatlere yönelik trafik lambası uygulamasına yönelik de detayları açıkladı.

Seyahat kısıtlamalarının en erken 17 Mayıs'a kadar devam edeceğini söylenirken, bu tarihten sonra "yeşil" olarak tanımlanan ülkelerden gelecek olan kişilerin karantina zorunluluğunun kaldırılacağı belirtildi.

Ancak uçağa biniş ve inişlerden önce Covid-19 test zorunluluğu devam edecek.

"Sarı" ve "kırmızı" olarak tanımlanan ülkelere yönelik uygulanan kısıtlamalar ise şu an olduğu gibi kalacak.

Hükümet yakın zaman içerisinde ülke listelerini açıklayacağını duyurdu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ürdün eski Veliaht Prensi Hamza bin Hüseyin 'ev hapsinde'
BBCÜrdün eski Veliaht Prensi Hamza bin Hüseyin 'ev ...
SON DAKİKA: Mısır'da 'Firavunların Altın Geçidi' - Haberler
BBCMısır'da 'Firavunların Altın Geçidi'
Mahkumlar üzerinde olumsuz psikolojik etkileri olan hücre cezası New York'ta kısıtlandı
BBCMahkumlar üzerinde olumsuz psikolojik etkileri olan ...
İngiltere'de AstraZeneca aşısı olan yedi kişi kan pıhtılaşmasından ötürü hayatını kaybetti
BBCİngiltere'de AstraZeneca aşısı olan yedi kişi kan ...
İtalya'nın tamamı Paskalya tatilinde koronavirüs yüzünden kırmızı bölge ilan edildi
BBCİtalya'nın tamamı Paskalya tatilinde koronavirüs ...
Süveyş Kanalı deniz trafiğine tamamen açıldı
BBCSüveyş Kanalı deniz trafiğine tamamen açıldı
İngiltere'de 'protesto hakkını kısıtlayacak' yasa tasarısına karşı protesto gösterisi düzenlendi
BBCİngiltere'de 'protesto hakkını kısıtlayacak' yasa ...
3 Nisan koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu
BBCGüncel Türkiye Koronavirüs tablosu
Covid: İngiltere'de 70'ten fazla milletvekili, hükümetin aşı sertifikası planlarına karşı kampanya başlattı
BBCCovid: İngiltere'de 70'ten fazla milletvekili, ...
Covid: Times gazetesi, İngiltere hükümetinin uluslararası seyahat için ülkeleri üç gruba ayıracağını yazdı
BBCCovid: Times gazetesi, İngiltere hükümetinin ...