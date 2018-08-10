Criciuma - Atletico Goianiense rakamlar

Brezilya Serie B maçında Criciuma ile Atletico Goianiense, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 22:30. Criciuma 23 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken Atletico Goianiense 30 puanda ve 4. sırada. Criciuma, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Atletico Goianiense, geride kalan 5 maçta 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 475. İddaa'da Criciuma kazanır 2.00, berabere biter 2.80, Atletico Goianiense kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Criciuma son haftadaki Paysandu müsabasında 1-2 kazandı.

Atletico Goianiense ise Bahia karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Criciuma, evinde 4 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 11 gol atıp 8 gol yedi.

Atletico Goianiense, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Atletico Goianiense, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.

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