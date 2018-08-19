Crystal Palace - Liverpool karşılaşma önü

Crystal Palace ve Liverpool, 20 Ağustos 2018 Pazartesi günü İngiltere Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 22:00. Maç öncesi Crystal Palace 3 puanla 6. sırada, Liverpool 3 puanla 5. sırada bulunuyor. Crystal Palace, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Liverpool, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 158 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Crystal Palace kazanırsa 6.00, beraberlik çıkarsa 4.30, Liverpool sahadan galip ayrılırsa 1.25 oranını elde edecekler. Alt 2.05, üst 1.40 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Crystal Palace son haftadaki West Bromwich müsabasında 2-0 kazandı.

Liverpool ise Brighton & Hove Albion maçında 4-0 kazandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ