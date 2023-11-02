Fenerbahçe Beko, Olympiakos'u devirdi!

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Bitime 2 dakika 24 saniye kala Olympiakos ilk kez aradaki farkı kapatarak eşitliği yakaladı: 74-74. Molanın ardından üst üste 2 hücumda Papagiannis ile sayıyı bulan Fenerbahçe Beko, skoru 79-74'e getirirken Peters'ın üç sayılık atışıyla fark yeniden 2'ye indi: 79-77. Her iki ekip de son hücumdan boş döndü ve Fenerbahçe Beko parkeden 79-77'lik galibiyetle ayrıldı.