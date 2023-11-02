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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko, Olympiakos'u devirdi! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko, Olympiakos'u devirdi!

        Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 6. haftasında sahasında ağırladığı Olympiakos'u 79-77 mağlup etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 23:37 Güncelleme: 02.11.2023 - 23:40
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        THY Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında Fenerbahçe Beko, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 79-77 mağlup etti.

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        Pierre'in üst üste üç sayılık atışlarıyla maça başlayan Fenerbahçe, bu oyuncusundan 9 sayılık katkı aldığı ilk 2 buçuk dakikalık bölümde skoru 11-1 yaptı.

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        Savunmada etkili bir görüntü çizen sarı-lacivertliler, hızlı hücumlardan da boş dönmeyerek farkı daha da açtı. Fenerbahçe Beko, Pierre'in 14 sayı attığı ilk çeyreği 29-14 önde tamamladı.

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        İkinci periyot karşılıklı basketlerle geçerken, bu çeyreğin ilk 5 dakikalık bölümünü Fenerbahçe Beko 38-22 önde tamamladı. Sarı-lacivertliler, soyunma odasına 46-33 önde gitti.

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        İkinci yarıya Olympiakos hızlı başladı. Fenerbahçe Beko'nun 2 sayı kaydettiği ilk 4 dakikada, Yunanistan temsilcisi 10-2'lik seri yakalayarak skoru 48-43'e getirdi. Çeyreğin kalanında Olympiakos farkı 1 sayıya kadar indirirken, son çeyreğe de 58-57'lik skorla girdi.

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        Mücadelenin son bölümü karşılıklı sayılarla başlarken, Wilbekin'in 3 serbest atışta isabet bulmasıyla fark 4 sayıya yükseldi: 65-61. Son bölümde üst üste fauller neticesinde Johnathan Motley bitime 5 dakika kala 5 faulle oyun dışında kaldı.

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        Bitime 2 dakika 24 saniye kala Olympiakos ilk kez aradaki farkı kapatarak eşitliği yakaladı: 74-74. Molanın ardından üst üste 2 hücumda Papagiannis ile sayıyı bulan Fenerbahçe Beko, skoru 79-74'e getirirken Peters'ın üç sayılık atışıyla fark yeniden 2'ye indi: 79-77. Her iki ekip de son hücumdan boş döndü ve Fenerbahçe Beko parkeden 79-77'lik galibiyetle ayrıldı.

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        Fenerbahçe Beko 6. maçlar sonunda 5. galibiyetini elde ederken Olympiakos ise 3. yenilgisini aldı.

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        Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

        Hakemler: Fernando Rocha (Portekiz), Uros Nikolic (Sırbistan), Saso Petek (Slovenya)

        Fenerbahçe Beko: Papagiannis 15, Hayes-Davis 9, Pierre 14, Guduric 4, Calathes 6, Sestina, Wilbekin 7, Dorsey 8, Motley 10, Madar 6

        Olympiakos: Walkup, Canaan 15, Fall 7, Papnikolaou 7, Peters 19, Brazdeikis 4, Williams-Goss 13, Milutinov 12, Larentzakis

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        1. Periyot: 29-14

        Devre: 46-33

        3. Periyot: 58-57

        5 faulle çıkan: 35.13 Motley (Fenerbahçe Beko)

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