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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Brest'ten Galatasaray'a Bradley Locko yanıtı - Galatasaray Haberleri

        Brest'ten Galatasaray'a Bradley Locko yanıtı

        Angelino'dan istediği performansı alamayan Galatasaray sol bek için çalışmalara başladı. Bir süre önce gözlemci ekibinin radarına takılan Bradley Locko için Brest ile masaya oturan sarı-kırmızılılar uzlaşma zemini arıyor. Fransa ekibi, Fransa U21 Milli Takımı'na da seçilen sol bek için 10 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli bekliyor

        ccelik@haberturk.com
        Giriş: 03.11.2023 - 08:17 Güncelleme: 03.11.2023 - 08:17
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        Brest'ten Galatasaray'a Locko yanıtı
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        RB Leipzig'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Angelino'nun performansından memnun olmayan Galatasaray'da sol bek arayışları başladı.

        Şimdiye kadar 16 maça çıkan İspanyol futbolcu, Okan Buruk ve teknik heyetinin beklentilerini karşılamazken sarı-kırmızılı kulüp, Angelino'nun bonservisini satın almak istemiyor.

        ANGELINO'YLA DEVAM EDİLMEK İSTENMİYOR

        20 maça çıkması durumunda 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun devreye gireceği 26 yaşındaki futbolcuyla yollarını devre arasında ayırmayı planlayan Galatasaray, sol bek transferi için harekete geçti.

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        İLK TEMAS KURULDU

        Sarı-kırmızılıların gözde oyuncusu Sacha Boey'da nokta atışı yapan gözlemci ekibinin radarına takılan Brest sol beki Bradley Locko bir süre önce sıkı takibe alındı. Transfer yetkililerinin Fransa'da canlı izlediği 21 yaşındaki futbolcu için raporlar olumlu olunca Galatasaray, Brest ile temasa geçti.

        BREST, 10 MİLYON EURO'NUN ÜZERİNDE BEKLENTİYE SAHİP

        Bir süre önce Fransa U21 Milli Takımı'na seçilen genç oyuncu için masaya oturan sarı-kırmızılılara Brest'in yanıtı ise kötü oldu. Habertürk'ten Çağatay Çelik'in haberine göre Fransa U21 Milli Takımı'nın vitrin olduğunu düşünen Brest, Bradley Locko için 10 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli talep ediyor.

        Brest'in 10 milyon Euro'nun üzerindeki bonservis beklentisini aşağı çekmek isteyen Galatasaray, istediği bütçeye inilememesi durumunda ise alternatiflere yönelebilir.

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