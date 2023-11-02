Inter Miami Luis Suarez'i kadrosuna katıyor!
Barcelona'nın eski yıldızları Amerika'da buluşuyor... Messi, Busquets ve Jordi Alba'nın forma giydiği MLS ekibi Inter Miami, Uruguaylı golcü Luis Suarez'i de transfer etmek için harekete geçti
Barcelona'nın efsane isimleri Messi, Alba ve Busquets'i kadrosunda bulunduran ABD MLS ekibi Inter Miami, şimdi de Luis Suarez'i gözüne kestirdi.
Ortakları arasında David Beckham'ın da yer aldığı pembe siyahlılar, 2014-2020 yılları arasında Barcelona'da oynayan Uruguaylı futbolcu için girişimlerine hız verdi.
İspanyol gazetesi El Pais, Brezilya'da Gremio forması giyen yıldız santrforun ara transferde eski takım arkadaşlarının yanına gideceğini yazdı.
Suarez'in daha önce Inter Miami'nin takım menajeriyle temasa geçtiğini açıklaması da bu iddiayı güçlendirdi.
Ayrıca Amerika kulübünün, golcü futbolcunun transferine kesin gözle baktığı için Venezuelalı forveti Josef Martinez'le yolları ayırdığı öne sürüldü.
2022 yılının Aralık ayında Gremio'ya transfer olan 36 yaşındaki Luis Suarez 46 karşılaşmada 19 gol, 16 asist üretti.