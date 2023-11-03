Park kavgasında dehşet! Taksici öğretmeni dövdü! Adana'da kan donduran bir olay yaşandı. Aracını ilkokulun önüne park eden 55 yaşındaki taksici Eyüp Y., kendisini bu nedenle uyaran aynı yaştaki öğretmenlerden Necmettin Uçar'ı çıkan tartışmada darp etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Adana'da olay, önceki gün Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'ndeki Toros İlkokulu'nun önünde meydana geldi.

OKUL KAPISININ ÖNÜNE TAKSİSİNİ PARK ETTİ DHA'da yer alan habere göre okul çıkışında öğrencilerin trafik güvenliğini sağlayan öğretmen Zeynel Kavak, bu sırada kapının önüne park eden taksi şoförü Eyüp Y.´yi, aracını başka bir yere park etmesi için uyardı.

"NEDEN GÖRÜNTÜMÜ ÇEKTİN" Uyarının ardından aracıyla bölgeden uzaklaşan Eyüp Y. bir süre sonra geri döndü. Eyüp Y., öğretmen Kavak'a, "Benim neden görüntümü çektin?" diyerek saldırınca arbede çıktı. Kavak ise görüntü çekmediğini savundu. REKLAM

ÖĞRETMENİ DARP ETTİ Okulda görevli başka bir sınıf öğretmeni Necmettin Uçar da tartışmaya dahil olarak taksiciye tepki gösterdi. Çıkan arbedede Uçar, Eyüp Y. tarafından darp edildi. Uçar'ın yere yığılması üzerine taksici bölgeden uzaklaştı.

KAŞINA 7 DİKİŞ ATILDI İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Necmettin Uçar'ı ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kaşına 7 dikiş atılan öğretmen taburcu edildi.

TAKSİCİ GÖZALTINA ALINDI Eyüp Y. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.