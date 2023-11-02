Haberler Dünyadan Emilia Clarke: Hastalanınca kovulmaktan korktum - Magazin haberleri

Emilia Clarke: Hastalanınca kovulmaktan korktum 'Game of Thrones'ta 'Daenerys Targaryen'i canlandıran Emilia Clarke, beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldığı sırada kovulmaktan korktuğunu itiraf etti Habertürk Giriş: 02.11.2023 - 07:43 Güncelleme: 02.11.2023 - 08:20 facebook

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Emilia Clarke'ın daha önce beyin yüzeyindeki kanamanın neden olduğu ve nadir görülen bir felç türü olarak bilinen Subaraknoid kanama yaşadığı ortaya çıkmış ve oyuncu, iki ameliyat geçirmişti.



Game of Thrones'ta canlandırdığı 'Daenerys Targaryen' karakteriyle tüm dünyada büyük bir şöhrete kavuşan ünlü oyuncu, hakkında bilinmeyenleri anlattı.

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"KOVULMAKTAN KORKUYORDUM"



Subaraknoid anevrizma teşhisi sonrası hissettiklerini ifade eden Emilia Clarke, "Ölmekten korkmuyordum. Kovulmaktan korkuyordum. Karar verdim; 'Bu beni tanımlayacak bir şey değil'. Hiçbir zaman 'Neden ben?' diyerek teslim olmadım. Sadece 'Geri dönmeliyim' dedim" şeklinde konuştu.