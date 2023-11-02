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        Haberler Magazin Doğu Demirkol ile Ayşe Kırca'nın Avrupa turu - Magazin haberleri

        Doğu Demirkol ile Ayşe Kırca'nın Avrupa turu

        Yaklaşık bir yıldır birliktelik yaşayan Doğu Demirkol ile Ayşe Kırca, Avrupa turuna çıktı. Demirkol ile Kırca, Avrupa'daki şehirlerin tarihi ve turistik yerlerini gezerken aşklarını doyasıya yaşadıkları fotoğraflar paylaşıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2023 - 11:11 Güncelleme: 02.11.2023 - 11:11
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        Doğu Demirkol, Levent Kırca ile Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca'yla birliktelik yaşamaya başlamıştı.

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        İkilinin aşkı, Beylerbeyi'nde yemek yemeye gittikleri restoranın işletmecisinin paylaştığı fotoğrafla ortaya çıkmıştı.

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        AVRUPA TURU

        Yaklaşık bir yıldır ilişkilerini sürdüren Doğu Demirkol ile Ayşe Kırca, Avrupa turuna çıktı.

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        Doğu Demirkol ile Ayşe Kırca, Avrupa turunun ilk durağı olan Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan sonra Belçika'nın başkenti Brüksel'e geçti.

        İkili, Avrupa'daki şehirlerin tarihi ve turistik yerlerini gezerken, aşklarını doyasıya yaşadıkları fotoğraflar da paylaşıyor.

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        Daha önce ilişkileri hakkında, "Her şey yolunda" açıklamasını yapan Doğu Demirkol ile Ayşe Kırca, Brüksel Meydanı'nda objektif karşısına geçti.

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        Birlikte poz veren ikilinin bir hâyli keyifli olduğu görüldü.

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        KALPLİ PAYLAŞIM

        Ayşe Kırca, bu fotoğrafları kalp emojisiyle birlikte sosyal medya hesabından yayımlamayı da ihmal etmedi.

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        "DEĞERLİ BİR İNSAN" DEMİŞTİ

        Doğu Demirkol, geçtiğimiz aylarda, "Ayşe Hanım, değerli bir insan. Levent Kırca'mızın bize mirası. Her şey yolunda. Güzel, çok tatlı..." açıklamasını yapmıştı.

        Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram

        #Doğu Demirkol
        #Ayşe Kırca
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