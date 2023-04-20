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CSO 23 Nisan'ı Atahan Dinç ile kutladı

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, 12 yaşındaki Atahan Dinç'in sahne aldığı bir konserle kutladı

CSO 23 Nisan'ı Atahan Dinç ile kutladı
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, 12 yaşındaki üstün yetenekli keman sanatçısı Atahan Dinç'in sahne aldığı bir konserle kutladı.

CSO Ada Ankara dinleyicilerinin yoğun ilgi gösterdiği konserde minik sanatseverler de aileleriyle konser salonunu doldurdu. 2,5 yıldır keman sanatçısı Can Özhan ile çalışan Antalya doğumlu Atahan, küçükten büyüğe herkesin hayranlığını kazanarak İtalyan besteci Antonio Vivaldi'nin en ünlü ve en sık seslendirilen eseri "Mevsimler"i şef ve solist olarak yorumladı.

Andante klasik müzik dergisinin Şubat 2022 sayısına "Virtüöz Kemancı ve Üstün Yetenekli Öğrencisi: Can Özhan ve Atahan Dinç" başlığıyla kapak olan, 23 Nisan'da duayen şef Rengim Gökmen yönetimindeki Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası ile keman virtüözü Cihat Aşkın ve üç çocuk sanatçının katıldığı konserde solist olarak çalan Atahan Dinç, 23 Nisan coşkusunu tüm salonda hissettirdi.

Cihat Aşkın'ın sanat yönetmenliğini üstlendiği ENKA Sanat'ın bu yılki Genç Yetenekler Projesinde, yedi üstün yetenekli öğrenci arasında yerini alan Atahan Dinç, Mayıs 2022'de, CSO Ada Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile birlikte konser veren dünya çapındaki keman virtüözü Maxim Vengerov'a kendini dinleterek beğenisini kazanmış ve tavsiyelerini almıştı.

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