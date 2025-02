Bakan Kurum: "Gelin, artık riskli binalarda oturmayalım. Artık yeter"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen Asrın İhyası: Güçlü Yarınlara 6 Şubat Depremleri Sempozyumu'na katıldı. Asrın felaketinde yaklaşık 1 milyon bağımsız birimin hasar gördüğünü kaydeden Bakan Kurum, “11 ilimiz, 124 ilçemiz ve 6 bin 929 köy ve mahallemiz depreme maruz kalmıştı. Bir başka ifadeyle depremin etkilediği alanın büyüklüğü, dünyanın 45’inci ülkesine denk geliyordu. Türkiye’nin milli gelirinin neredeyse yüzde 10’unu üreten bölgenin ekonomisi, depremden olumsuz etkilenmişti” dedi.

Tüm kurum ve kuruluşlarla depremin ilk anından bugüne milli mücadele şuuruyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Bakan Kurum, “6 Şubat, milletimiz için büyük bir hüznün tarihidir. Bölgeye koştuk, acılarımızı içimize attık. Devlet ve millet olarak tarihin en büyük felaketine karşı tarihin en büyük dayanışmasını sergiledik. 11 ilimizde artık kritik aşamayı tamamen geride bıraktık. Şu ana kadar 75 milyar doları, yani 2.6 trilyon lirayı aşan dev bir yatırımı kısa zamanda yaptık. 2025 bütçemizde ise 584 milyar lira kaynak tahsis ettik” diye konuştu.

Bakan Kurum, 201 bin 580 konut ile iş yerinin anahtarlarını teslim ettiklerini ifade ederek, “Hak sahibi vatandaşlarımız için yapılması gereken konutların tamamının inşasına da başladık. Sadece inşa faaliyetleri yapmıyoruz. Bakın Türkiye’nin toplam sınır ve kıyı uzunluğu yaklaşık 11 bin kilometre... Bakanlık olarak biz de Türkiye’nin çevre uzunluğu kadar, yani 11 bin kilometreyi aşan içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını yeniliyoruz. Depremin ilk anında verdiğimiz sözleri tutmaya kararlılıkla devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Bakan Kurum, Deprem bölgesinde sadece konut değil, tarihi ihya etme çalışmalarının da hızla sürdüğünü belirtti. Deprem sürecindeki dezenformasyonlara da dikkat çeken Bakan Kurum, “Hatırlayın o gün, ‘sizleri deprem bölgesinden uzaklaştıracağız’ diye bir sürü dezenformasyon yaptılar. Ama biz hep şunu söyledik; Hataylılar yine Hatay’da, Antakya’da, İskenderun’da, Defne’de, Samandağ’da yaşayacak. Komşularıyla birlikte yaşayacak. Hiç kimseyi mahallesinden, evinden uzaklaştırmayacağız. Hamdolsun bu anlayışla çalışıyoruz” dedi.

Bakan Murat Kurum, İstanbul’un deprem riskine bir kez daha dikkat çekerek, “Bugün, özellikle İstanbul’umuzun yeni bir depremi kaldıracak gücü yoktur. İstanbul’daki 7,5 milyon konut ve iş yerinin 1,5 milyonu yüksek risk altındadır. Ne yazık ki milyonlarca İstanbullu kardeşimiz, tıpkı Konya’daki bina gibi her an yıkılacak 600 bin evde oturmaktadır. Bu yüzden diyorum ki İstanbul’da başlatmış olduğumuz dönüşüm uygulamalarını daha da hızlandırmak zorundayız. Biz devlet olarak üzerimize düşeni, samimiyetle, gayretle yapmaya çalışıyoruz. İstanbul’da bugüne kadar 907 bin bağımsız birimin dönüşümünü tamamladık. Yarısı Bizden Kampanyamızla şu anda İstanbul genelinde 193 bin ev ve iş yerinin dönüşümüne ise devam ediyoruz” dedi.

Konuşmasında Ege’deki depremlere ve Konya’da meydana gelen göçüğe vurgu yapan Bakan Kurum, Anadolu’nun deprem coğrafyası olduğunu ve bu yüzden kentsel dönüşümün hayati bir mesele olduğunu söyledi: 1 haftadır AFAD’ımızın ve Bakanlığımızın dikkatle takip ettiği, hakikaten vatandaşımızı ciddi manada tedirgin eden Ege’deki durdurulamayan sarsıntıları izliyoruz. Bu depremler Ege’deki Santorini Adası’nın 6,5 kilometre kuzeydoğusunda bir volkanının olduğu bölgede yoğunlaşıyor. 2011-2012 yıllarında da benzer bir yoğun sismik aktivite aynı bölgede yaşanmıştı ama herhangi bir volkanik hareketliliğe yol açmamıştı. Şimdi benzer bir hareketlilik yeniden başladı ve sarsıntılara sebep oluyor. Bizim için önemli olan hem kendiliğinden yıkılan binaların hem de bu durdurulamayan sarsıntıların verdiği mesajdır. Bu mesaj da açıktır. Her iki hadise depreme hazırlık mücadelemizin ne kadar acil olduğunu ne kadar büyük bir milli güvenlik meselesi olduğunu bizlere bir kez daha göstermiştir.

“DİRENÇLİ TÜRKİYE İÇİN BAŞ KOYDUM”

Bakan Murat Kurum, konuşmasında ‘kentsel dönüşüm’ çağrısında bulundu: Deprem her an olabilir. Buna hazır olmak zorundayız. Riskli evlerimizi yeniden yapmak durumundayız. Milletimize çağrımızı yeniliyor, ‘Gelin, artık riskli binalarda oturmayalım’ diyoruz. Kentsel dönüşümden sorumlu olan belediyelerimizden de artık diğer tüm gündemleri, tüm gereksiz tartışmaları bırakmalarını bekliyoruz. Sahada bize derdini anlatan, bir an önce dönüşüm isteyen anneler adına diyorum ki artık yeter. Herkes kendi üstüne düşeni yapmalı, kişisel dertlerini bırakmalı, acilen milletin derdine düşmelidir. Herkes, milletin canı, malı ve yavruları için deprem dönüşümüne başlamalıdır. Bu milletin canından daha mukaddes, daha öncelikli bir mesele yoktur. Ben Murat Kurum olarak, bu vatanın bir evladı, bu milletin bir hizmetkarı olarak depreme karşı dirençli bir Türkiye için baş koydum. Tüm ekibimizle birlikte, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 81 ilimizde bu mücadeleyi yapacağız. Ama burada artık hep birlikte sorumluluklarımızı hatırlamamız ve acilen milletimizin bizden beklediği projeleri ve eserleri yapmamız gerekiyor.

“SOSYAL KONUT ADIMLARINI KARARLILIKLA ATACAĞIZ”

Bakan Murat Kurum, 81 ilde kentsel dönüşüm ve sosyal konut projelerine hız kesmeden devam ettiklerini belirterek yeni sosyal konut projeleriyle ilgili de şu bilgileri paylaştı: Sosyal konut seferberliğimizle tam 5 milyon vatandaşımızın güvenli sağlam konutlara kavuşmasını başardık. Şu anda 81 ilimizde devam eden 312 bin sosyal konutumuzu da süratle teslim edeceğiz. Bu yıl, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda dar gelirli vatandaşlarımıza bir müjde vermiştik. Şimdi de sözümüzü tutmak için; Sosyal Konut Uygulamaları Genelgemizi 81 ilin valiliklerine gönderdik. Kendilerinden, sosyal konut yapılabilecek tüm arazileri belirlemelerini ve TOKİ’ye göndermelerini istedik. İnşallah geri dönüşleri hızlıca alacak; milletimizin ev ihtiyacını karşılayacak adımlarımızı kararlılıkla atacağız. Bu ülkede tek bir riskli tek bir yapı kalmayıncaya kadar mücadelemizden taviz vermeyeceğiz.