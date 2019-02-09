Çukur Pazartesi akşamı 2. sezonun 19. bölümüyle ekrana gelecek. İdris’in, torunu ve gelinini öldüren Çeto’yla ilk defa karşı karşıya geldiği bölümde Çeto’nun isteği İdris’i önemli bir karar aşamasına getirecek. Yamaç ve İdris’in seçimi sonucunda Karakuzular, Çukur’a geri dönecek. Bu durum karşısında Cumali ve Salih, öfkeden deliye dönecek. Vicdan azabı çeken Metin ile Yamaç’ın mahalle kahvesindeki yüzleşmesi, Çukur’dakilere eski günleri hatırlatacak. Koçovalıların, Karakuzuların üstünde birilerinin olduğu şüphesi Çeto’nun talebiyle daha da güçlenecek. Cumali ve Salih’in attığı adım onları bir sürprize götürecek. Tansiyonun yükseleceği bölümde Yücel’in kim olduğu gerçeği de ortaya çıkacak.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Halil Babür, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!