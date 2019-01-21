Çukur 49. yeni bölümü bu akşam neden yok, var mı? Sorusu izleyiciler tarafından büyük merak konusu oldu. Çukur dizisi normalde her hafta Pazartesi günleri saat 20.00'da Show TV ekranlarında oluyor. İşte, Çukur dizisine dair tüm ayrıntılar...

ÇUKUR BU AKŞAM VAR MI?

Her sene yeni yıla girilirken diziler için reklam anlaşmaları yenileniyor. Bu sürecin işleyişine bağlı olarak diziler 1 ila 3 hafta boyunca yayınlanmayabiliyor. Çukur bu akşam Show TV ekranlarında 49. yeni bölümüyle saat 20.00'da izleyicisinin karşısına çıkacak.

ÇUKUR 49. YENİ BÖLÜM FRAGMANI