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Ünlü oyuncunun en büyük hobilerinden biri de kaykay (skateboard) yapmak. Geçtiğimiz yıl kaykay'a merak saran Zeynep Kumral, "Geçen sene elimde nasıl tutacağımı bilmediğim şeyin üzerine şimdilerde rahatlıkla ve korkmadan çıkıyor olmam beni mutlu ediyor. Düşmek bile çok eğlenceli" diyerek yeni tutkusundan bahsediyor.