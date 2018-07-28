Habertürk'ten Arif Hür'ün haberine göre, haziran ayının sonunda Amerika'ya giden 'Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz tatilini tüm hızıyla sürdürüyor. Sevgilisi Furkan Andıç'ın da kendisine eşlik ettiği güzel oyuncu Kaliforniya'da romantizmin tadını çıkartıyor.
New York'un ünlü Times Meydanı'nı karış karış gezen ünlü oyuncu, vintage gözlükleriyle ilgi odağı oldu.
Dilan Çiçek Deniz'in Kalifornia, Los Angeles, Las Vegas ve New York başta olmak üzere pek çok eyaleti gezdiği öğrenildi.
Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, Çukur'un sezon finali yapmasının ardından ’12 Numaralı Adam’ adlı oyunun turnesi kapsamında Avrupa'ya çıktı. İlk durağı Almanya'nın Nürnberg şehri olan Köstendil'e sevgilisi Cansu Tosun'un yanı sıra arkadaşları da eşlik etti.
Erkan Kolçak Köstendil'in bir sonraki durağı İspanya'nın gözde adası İbiza oldu.
“12 Numaralı Adam” adlı oyununu Avrupa'nın Zürih, Mannheim ve Berlin gibi şehirlerinde sahneleyen Köstendil, oyununun Türkiye’den önce Avrupa’da sahnelemesini, “Sınır dediğimiz şeyin aslında olmadığını gördüm. Senden, kendinden bir hikayeyi gidip dünyanın öbür ucundaki insanlarla paylaşabiliyorsun” sözleriyle anlattı.
Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli, tatilinin bir kısmını Göcek'te geçirdi.
Çukur dizisinin 'Medet'i Mustafa Kırantepe'nin tatil rotası Balkanlar oldu. Eşi Gülay Kırantepe ile Sırbistan'a giden ünlü oyuncu daha sonra Muğla'nın Datça ilçesine geçti.
Rıza Kocaoğlu'nın kız kardeşi Gözde Kocaoğlu, Mercan adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Çeşme'de tatil yapan ünlü oyuncu bu yaz döneminde dayı olmasının mutluluğunu yaşıyor. Kocaoğlu, vaktinin büyük bir bölümünü yeğeniyle birlikte geçiriyor.
Dizinin 'Sultan Ana'sı Perihan Savaş'ın önceliği ise ailesi oldu. Manisa'nın Turgutlu ilçesine giden usta oyuncu kısa bir tatilin ardından yeniden İstanbul'a döndü.
'Meke' karakteriyle izlediğimiz genç kuşağın dikkat çeken isimlerinden Aytaç Uşun tatil için tercihini Assos'tan yana kullandı.
Assos tatili sonrası İstanbul'a dönen ve vaktinin büyük bir bölümünü spor spikeri sevgilisi Mutlu Ulusoy ile birlikte geçiren genç oyuncunun mutluluğu gözlerinden okunuyor.
Dizide, Kahraman Koçovalı'nın eşi Nedret'e hayat veren Zeynep Kumral, yaz dönemini çalışarak geçirenlerden. Human Oyunculuk Atölyesi'nde gençlere oyunculuk eğitimi veren Kumral, çeşitli seminerler düzenlemeyi de ihmal etmiyor.
Ünlü oyuncunun en büyük hobilerinden biri de kaykay (skateboard) yapmak. Geçtiğimiz yıl kaykay'a merak saran Zeynep Kumral, "Geçen sene elimde nasıl tutacağımı bilmediğim şeyin üzerine şimdilerde rahatlıkla ve korkmadan çıkıyor olmam beni mutlu ediyor. Düşmek bile çok eğlenceli" diyerek yeni tutkusundan bahsediyor.
'Celasun' karakteriyle izlediğimiz Kubilay Aka ise yaz tatilinde sık sık yamaç paraşütü yaparak yeni sezon öncesi stres atıyor.
'Çukur'un Akşın'ı İlayda Alişan ise Alaçatı'da görüntülendi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.