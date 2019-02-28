Cumanız mübarek olsun! Bu özel gün için cuma mesajlarını sizler için haberimizde hazırladık. Yapmanız gereken tek şey beğendiğiniz en güzel cuma mesajını cep telefonunuzdan kopyalayıp kısa mesaj yoluyla sevdiklerinizle ve çevrenizdekilerle paylaşmak. Böylelikle sevdiklerinizin hayır duaları da sizinle olur. Öte yandan Cuma günü yapılan ibadetler de bir o kadar önemli, iki kat sevap kazanılır, işlenen günahlara da bir o kadar günah yazılır.

İşte bugüne özel en güzel cuma mesajları ve resimli mesajlar...

EN GÜZEL CUMA MESALARI 1 MART 2019

- Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimizi bilensin. Açtık gönlümüzü sana, sen imdat eyle, sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle. Cumanız Mübarek Olsun.

- Allah'ın (c.c.) rahmeti, mağfireti, bereketi üzerine olsun. Rabbim günümüzü hayırlı ve bereketli kılsın, Hayırlı cumalar diliyorum.

- Bugün her zamanki gibi bayram olsun, hüzünler dönüşsün sevince. Rabbim yaralarımızı sarsın, Kalbimizdeki marazları gidersin Şafi namıyla. Cumanız Mübarek Olsun!

- Melekler daima duacınız olsun… Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun… Sevgili Peygamberimiz, şefaatçiniz olsun… Cumanız mübarek olsun…

Ey İnsanoğlu! Gaflet uykusundan uyanın! Bekliyor bizi bu o dehşetli günler tevbe edin kardeşler Allah affeder.. Hayırlı Cumalar.

- Ey Rabbimiz! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et. (Bakara, 2/286) hayırlı Cumalar.

- Öyle yollar uzanır ki hakka yürümek için, tomurcuklar yeşerir güller açar Onu görmek için, dua eden birileri var senin için. Sen de dua et ALLAH için. Cumanız Mübarek Olsun.

- Ey Büyük Rabbimiz! Bu gün edeceğimiz dualarımızı kabul et ve bizi Makam-I Mahmud"a komşu olmaya mazhar olanlardan eyle. Günahlarımızı affet Hayırlı Cumalar.

- Ey Büyük Rabbim! Dinimizden dolayı bizi yok etmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri o büyük İslam dininin yolundan ayırma…. Hayırlı Cumalar.