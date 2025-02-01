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        Haberler Televizyon Cumanın galibi 'Kızılcık Şerbeti' - Magazin haberleri

        Cumanın galibi 'Kızılcık Şerbeti'

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle de her hafta olduğu gibi zirvedeki yerini aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2025 - 12:37 Güncelleme: 01.02.2025 - 12:37
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        Cumanın galibi 'Kızılcık Şerbeti'
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        SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün yayınlanan bölümüyle de zirvedeki yerini aldı.

        'Kızılcık Şerbeti', AB’de; 12.06 izlenme oranı, 34.26 izlenme payı, ABC1’de; 11.63 izlenme oranı ve 28.83 izlenme payı, Total grubunda; 9.07 izlenme oranı, 22.92 izlenme payıyla tüm kategorilerde birinci oldu.

        Yayınlanan bölüme, Fatih’in vurulması damga vurdu. Sosyal medyada çok konuşulan dizi #KızılcıkŞerbeti etiketi ile 6 saat X’in TT listesinde yer alarak gündeme oturdu.

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        'KIZILCIK ŞERBETİ'NİN 86'NCI BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        “FATİH VURULDU”

        Dizinin yayınlanan bölümünde; hamile olduğunu öğrenen Kıvılcım, bu haberi Ömer’den saklayarak bebeği doğurmamaya karar verdi. Kıvılcım’ın ameliyathaneye girmeden önce hastanede karşısında bir anda Ömer’i bulmasıyla yaşanacaklar merak konusu oldu.

        Ömer’in bebek sevgisi Kıvılcım’ı geriyor;

        Nursema, Firaz’ın özrünü kabul etmezken diğer yandan Pembe’nin baskısıyla büyük bir çıkmaza girdi. Nursema’nın evlenmesine karar veren Pembe’nin, konuyu Abdullah, Fatih ve Mustafa’ya taşıması Nursema’yı öfkelendirdi.

        Sinirle evden çıkan Nursema’nın hayır evine gitmesi beklenmeyen gelişmelerin yaşanmasına neden oldu. Nursema’nın ağladığını gören İlhami’nin onu teselli ettiği sırada eve Abdullah’ın gelmesi izleyenleri şoke etti.

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        Abdullah, Nursema ve İlhami’yi sarmaş dolaş yakalıyor;

        Ünalların yeni otelinin vale hizmetini almak isteyen karanlık adamlara meydan okuyan Fatih, elinde çiçek ve balonlarla evine girmek üzereyken vuruldu. Silah seslerini duyan ve Fatih’in vurulduğunu gören Doğa’nın yakarışlarının Sezen Aksu’nun 'Son Bakış' şarkısı eşliğinde ekrana geldiği bölümün final sahnesi izleyenleri derinden etkiledi.

        YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

        “FATİH’E BİR ŞEY OLURSA YAŞAYAMAM”

        Nursema ve İlhami’yi baş başa yakalayan Abdullah’ın hesap sorduğu anlar tanıtımla ekrana gelirken doktor, Fatih’in sağlığı hakkında kritik açıklamalar yapıyor. Firaz’in, İlhami’ye “Nursema ile evlen” demesi dikkat çekerken Abdullah, Işıl’la birlikte seyahate çıkıyor. Ömer’in “Baba oluyorum ben” sözlerinin ekrana geldiği tanıtımda yeni bölümde yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor.

        İşte 'Kızılcık Şerbeti’nin 87. Bölüm Tanıtımı;

        Senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı, yönetmenliğini; Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', her cuma saat 20.00’de SHOW TV’de...

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        #kızılcık şerbeti
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