Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Teyit "Cumhur Reyonu" iddialarına yalanlama

        "Cumhur Reyonu" iddialarına yalanlama

        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Cumhur Reyonu' kurulması yönünde öneri getirilen haberin sosyal medyada "Süpermarketlerde 'Cumhur Reyonu' kurulacak, ürünleri devlet sağlayacak" şeklinde çarptırıldığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2025 - 19:57 Güncelleme: 21.08.2025 - 19:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Cumhur Reyonu" iddialarına yalanlama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yapılan açıklamada "Bir gazetede “Türkiye genelinde süpermarketlerde ‘Cumhur Reyonu’ kurulması” yönünde öneri olarak gündeme getirilen konu, sosyal medya mecralarında çarpıtılarak “süpermarketlerde ‘Cumhur Reyonu’ kurulacak, ürünleri devlet sağlayacak” şeklinde servis edilmiştir. Bu iddialar, gerçeği yansıtmamakta; herhangi bir kamu politikasını ifade etmemektedir. Manipülatif sosyal medya paylaşımlarından yola çıkarak kamu kurumlarını hedef alan siyasi açıklamalar ise açıkça dezenformasyon niteliği taşımaktadır.

        Bahse konu “Cumhur Reyonu” ifadesi, bir devlet politikasını değil; yalnızca bir gazetede dile getirilen fikir düzeyindeki bir öneriyi ifade etmektedir. Söz konusu öneri, resmî kurumlar tarafından benimsenmiş ya da hayata geçirilmesi yönünde herhangi bir karar alınmış bir uygulama değildir." denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Ukrayna'nın karşı saldırısına izin vermedi"
        "Ukrayna'nın karşı saldırısına izin vermedi"
        Samsunspor, Panathinaikos karşısında!
        Samsunspor, Panathinaikos karşısında!
        Daltonlar'ın suç tablosu! 105 şüpheli, 142 eylem!
        Daltonlar'ın suç tablosu! 105 şüpheli, 142 eylem!
        “Kamu işveren heyetine çağrımız hakeme başvurması”
        “Kamu işveren heyetine çağrımız hakeme başvurması”
        53 milyar dolarlık oyuncak: Labubu
        53 milyar dolarlık oyuncak: Labubu
        Barış Alper'den 'simsiyah' paylaşım!
        Barış Alper'den 'simsiyah' paylaşım!
        Dünyada ilk kez kan dolaşımı olan deri dokusu üretti
        Dünyada ilk kez kan dolaşımı olan deri dokusu üretti
        'Cumhur Reyonu' iddiasına yalanlama
        'Cumhur Reyonu' iddiasına yalanlama
        Malazgirt'te Sultan Alparslan ruhu!
        Malazgirt'te Sultan Alparslan ruhu!
        Ünlü oyuncu hakkında karar çıktı
        Ünlü oyuncu hakkında karar çıktı
        Otobüs uçağı solladı!
        Otobüs uçağı solladı!
        İşte mükemmel çikolatanın formülü
        İşte mükemmel çikolatanın formülü
        110 milyar liralık dev yatırım
        110 milyar liralık dev yatırım
        Kartal, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Kartal, İsviçre'de avantaj peşinde!
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış