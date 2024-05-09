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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Avrupa Günü" mesajı: Birlikte çalışmaya hazırız

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Avrupa Günü" mesajı: Birlikte çalışmaya hazırız

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Mayıs Avrupa Günü kapsamında bir yazı kaleme aldı. 9 Mayıs tarihinin Avrupa'nın barış ve istikrarının başlangıcı olduğunu belirten Erdoğan, "Avrupa'da Türk toplumuna yönelik nefret suçları sıradanlaşıyor. Ayrıca Avrupa ülkelerinin Gazze politikaları, Avrupa değerlerine yönelik inancı sarstı. Türkiye olarak biz birlikte çalışmaya hazırız" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2024 - 11:35 Güncelleme: 09.05.2024 - 11:35
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Avrupa Günü" mesajı
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        İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Mayıs Avrupa Günü ile ilgili kaleme aldığı mesajı paylaştı.

        Aday ülke statüsü nedeniyle bugünün Türkiye'nin de günü olduğunu ifade eden Erdoğan, Avrupa'nın barış ve istikrar sürecinin 9 Mayıs'ta başladığını belirtti.

        İslam düşmanlığı, ırkçılık, ayrımcılık gibi konuların Avrupa'da yükselişte olduğunun altını çizen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

        "Avrupa bütünleşmesinin temellerini atan Schuman Deklarasyonu’nun yayımlandığı 9 Mayıs, Avrupa Birliği’ne (AB) adaylık statümüzün tescil edildiği 1999 yılından bu yana ülkemizde de “Avrupa Günü” olarak idrak edilmektedir.

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        9 Mayıs Avrupa Günü, sadece Avrupa'nın siyasi ve ekonomik birliğinin başlangıcı olmakla kalmayıp, aynı zamanda onlarca yıl süren ortak çabanın meyvesi durumundaki barışın ve istikrarın anılmasına da imkân sağlamaktadır.

        Ancak, küresel düzeyde ve yakın bölgemizde yaşanan savaşlar, çatışmalar, terör eylemleri, düzensiz göç ve iklim değişikliği gibi birçok meydan okuma, tüm dünyada olduğu gibi Avrupa Kıtası’nda da düzeni tehdit etmektedir.

        Kıta genelinde giderek tırmanan İslam düşmanlığı, yabancı karşıtlığı ve ırkçılık, Avrupa’da hayatlarını sürdüren insanlarımız ve göçmenler için en büyük endişe kaynaklarından biridir. Avrupa Türk Toplumu’na yönelik ayrımcılık ve nefret suçları günden güne olağan hale gelmektedir.

        Bugüne kadar 15 bini çocuk toplam 35 bin Filistinlinin katledildiği Gazze krizi bağlamında bazı Avrupa kurumlarının ve ülkelerinin izlediği politikalar ise Avrupa değerlerine yönelik inancın sarsılmasına sebep olmuştur.

        Avrupa’yı ve müşterek coğrafyamızı etkileyen krizler, çatışmalar ve savaşlar çözümsüzlüğe mahkûm oldukça, bu değerlerin sorgulanması artarak devam edecektir.

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        Mevcut jeopolitik konjonktürde, AB'nin, geniş Avrupa coğrafyası ve Akdeniz Havzası’nda kapsayıcı, işbirliğini önceleyen ve adaletli politikalar izlemesi, Kıtamızın geleceği açısından her zamankinden daha önemli hale gelmiştir.

        Genişleme politikasının ivme kazandığı bu kritik dönemeçte, ülkemiz ve AB’nin, ilişkilerinin temeli olan katılım müzakereleri dahil, her alanda işbirliğini geliştirmesi ve daha sağlam bir zemine oturtmasının vakti çoktan gelmiştir.

        AB'nin ülkemizle ilişkilerini ahde vefa ilkesi çerçevesinde adil ve sonuç odaklı bir yaklaşımla yürütmesi, ilişkilerimizi çıkmaza sokan politika ve söylemlerden kaçınması hayati öneme sahiptir.

        "TÜRKİYE STRATEJİK KABİLİYETİNİ KULLNACAK"

        Avrupa Birliği’nin küresel güç olmasını da olumsuz anlamda etkileyen ülkemize yönelik dışlayıcı politikalar karşısında, Türkiye, sahip olduğu stratejik imkân ve kabiliyetlerini kullanmaktan ve geliştirmekten geri durmayacaktır.

        Türkiye olarak, gelecekte daha müreffeh, daha dayanışmacı, daha açık, ülkemizin hak ettiği yeri aldığı bir Avrupa tablosu için birlikte çalışmaya hazır olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isterim.

        Bu düşüncelerle, vatandaşlarım başta olmak üzere tüm Avrupalıların 9 Mayıs Avrupa Günü'nü tebrik ediyorum."

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