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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eşi Emine Erdoğan'ın yaşlılarla iftarına sürpriz ziyaret

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eşi Emine Erdoğan'ın yaşlılarla iftarına sürpriz ziyaret

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen ve huzurevi sakinleri ile ülke genelinden gelen yaşlıların katıldığı iftara sürpriz ziyarette bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 23:25 Güncelleme: 18.03.2025 - 23:25
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        Yaşlılarla iftara sürpriz ziyaret
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        Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Devlet Konukevi'nde "Vefa İftarı" programı düzenlendi.

        Basına kapalı gerçekleşen programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu öğrencileriyle yaptığı iftarın ardından, Devlet Konukevi'ne gelerek, yaşlılara sürpriz yaptı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, iftarın ardından yaşlılarla samimi ve sıcak sohbet gerçekleştirdi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da katıldığı iftar programında, 75 yaşındaki Hafız Abdülkadir Sağlam tarafından Kuran'ı Kerim okundu.

        Yaşlıların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürprizi ve Emine Erdoğan'ın ilgisi dolayısıyla memnuniyetlerini ilettiği programda, dedesi Çanakkale şehidi, eşi ve damadı da 15 Temmuz şehidi olan Vehibe Sayın da hikayesini paylaştı.

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        EMİNE ERDOĞAN'DA VEFA İFTARI PAYLAŞIMI

        Öte yandan, Emine Erdoğan, programa ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

        Yaşlılara Saygı Haftası vesilesiyle değerli büyükleri, Milletin Evi'nde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

        "Asırlık çınarlarımızla, rahmet dolu Ramazan ayının manevi huzurunu paylaşarak hasbihal ettik, hasret giderdik. Bu anlamlı akşamı ziyaretleriyle taçlandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Çok şükür ki evlerimizin ve kalplerimizin baş köşesinin, her zaman büyüklerimize ait olduğu bir kültürümüz var. Onların öğütleri, hayat yolumuzun pusulası, duaları dayanağımız. Unutmamalıyız ki yaşlılarımıza yardımcı olmak, bakımlarını üstlenmek ve onlara karşı hürmeti elden bırakmamak kulluk vazifemizdir. Bu özel buluşma vesilesiyle tüm kıymetli büyüklerimizin Ramazan-ı Şerifi'ni kutluyorum."

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #haberler
        #Emine Erdoğan
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