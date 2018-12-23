Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satır başları;



DEİK'in 2018 yılı genel kurulu ülkemiz ekonomimiz ve ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Geçmiş yıllarda DEİK'te görev yapmış şimdi aramızda bulunmayan tüm kardeşlerimize rabbimden rahmet ve mağfiret niyaz ediyorum. 2016 yılı ocak ayından bu yana kadar 5 bin farklı etkinliği yakalanan ivmenin bir göstergesi olarak değerlendiriyorum. DEİK'in iş dünyamızın lokomotifi haline geldiğini görüyoruz.



- Ülkemizin en büyük 100 şirketinin 63'ü DEİK üyesi



- DEİK asıl değişimi kendi bünyesinde gerçekleştirdi.



- DEİK, Türkiye'nin tüm renklerini barındıran bir kuruluş haline geldi



- Sizlerden Türkiye'nin ekonomik gücünü tüm dünyaya taşımanızı bekliyorum



- İhracatımız 170 milyar dolara geldi



- 8 bin 582 ihracatçımıza yeşil pasaport verdik



- İhracatımız artsın, istihdam katlansın diye bu mücadeleyi yaptık



- İhracatçı firma sayımızı 71 binin üzerine çıkardık



- Son 16 yılda 201 milyar doların üzerinde doğrudan yatırım rakamına ulaştık



- Ülkemizi tüm dünyada görünür, tanınır hale getirdik



- Bugün Türkiye 15-20 yıl öncesine kadar esamesinin okunmadığı pek çok ülkede sadece resmi misyonlarıyla değil sivil toplum kuruluşlarıyla da var



- "(Endonezya'daki tsunami) Tüm Endonezya halkına, Türk halkı olarak başsağlığı dileklerimizi bu vesileyle burada iletmiş oluyorum."



- Yürürlüğe koyduğumuz düzenlemeyle 8 bin 582 ihracatçımıza yeşil pasaport imkanı getirerek, pek çok ülkeye vizesiz seyahatin yolunu açtık.



- Dünyanın hangi kıtasına gidersek gidelim Made in Turkey damgasıyla karşılaşıyoruz



- Görüştüğümüz her devlet adamı Türk yatırımcısının dürüstlüğünden bahsediyor



- Türkiye yeni destanlar yazmaya devam edecek

- Ülkemizin şahlanışını durduracak hiçbir fani güç yoktur. Hiç bir zafer altın tepside sunulmaz. Ülke yönetiminde her başarının gerisinde sabır, gayret ve çok çetin bir mücadele vardır



- 2019 çok çok farklı olacak, karamsarlığı ve ümitsizliği kapımıza yaklaştırmadıkça ülkemizin şahlanışını durduracak hiçbir güç yok

- Türkiye diplomaside, insani yardımlarda olduğu kadar, ticaret diplomasisinde de kendisinden giderek daha fazla söz ettiriyor.



- Ülkemizi ekonomide diplomaside demokraside ihracatta büyütürken diğer taraftan birçok sınama ile yüzleştik



- Türkiye'ye çağ atlatacak pek çok projemiz engellendi



- Burayı Fransa, Hollanda zannettiler, yanıldılar



- Beni ipe götüreceklermiş bunu sanatçı görümünü altındaki müsveddeler yapıyor senin her yerin sanatçı olsa ne yazar. Bunlar sanatçı müsveddesi yargıya gitsinler bunun bedelini ödesinler.



- Sert kur dalgalanmalarının ekonomimizin dinamikleriyle ilgisinin olmadığı açıktır



- Türkiye çok dinamik bir ekonomiye ve manevra kabiliyeti çok yüksek ekonomik esnekliğe kavuştu



- Enflasyon kasım ayıyla birlikte düşüşe geçti



- Türkiye ekonomisi üç ay arka arkaya cari fazla verdi



- Önümüzdeki dönemde ekonomimizde çok güçlü bir yükseliş olacak







Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Bizim de çok büyük hedeflerimiz var

Büyük ülkelerin geleceğe dönük büyük hedefleri vardır. Bizim de çok büyük hedeflerimiz var. DEİK ile bakanlığımız arasındaki olumlu sonuçları almaya devam ediyoruz. İhracat hedeflerimize ulaşmak için yeni ve doğru politikalar geliştirmek ve teknolojik gelişmeleri takip etmek zorundayız. 100 günlük plandaki ülkelerimizi seçtik Çin, Rusya, Hindistan, Meksika hedef ülkelerimiz. Eximbank'ın üye sayısı 11 bini aşmış bulunuyor. 35 adet yeni Türk ticaret merkezimizi nerde açacağımızı tespit etmiş bulunuyoruz. Tasarruf bütçesi uyguluyoruz, tasarruf uygulamadığımız tek yer ihracat destekleri. Küresel ticaretteki risklere karşı bu yıl ihracatta Cumhuriyet rekoru kıracağız. Türkiye atacağı güçlü ve kararlı adımlarla yatırımlarda uluslararası ve bölgesel bir üs olmaya önümüzdeki dönemde de devam edecektir. Bundan böyle ticaret ataşelerimizi daha güçlü bir yapıya kavuşturacağız. Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum.

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