Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 19. MÜSİAD EXPO'da konuşuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan satır başları:

-Sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Fuarın ülkemiz iş dünyamız ve katılımcılar için hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. 24 farklı sektörden 500'ün üzerinde ürünleri fuarda sergileniyor. 5 milyar dolarlık ticaret hacmini hedefleyen fuarın başarılı geçmesini diliyorum. Gerek iştirakçiler gerek sergilenen ürünler bakımdan oldukça zengin olan fuarın hedeflerine ulaşacağına inanıyorum.

-Dünyamız son 3 yıldır küresel salgınla başlayan, ardından sıcak çatışmalar ve bölgesel krizlerle geçiyor. Gelişmiş ülkeler dahil pek çok ekonomi son yılların en yüksek enflasyonuyla baş etmeye çalışıyor. Gıda ve enerji kriziyle birlikte çoğu ülke yalpalamakta çaresiz kalmaktadır.

-Milyonlarca insanın çektiği sıkıntılar göz ardı edilmektedir. Somali başta olmak üzere Afrika'da bir lokma ekmeğe ulaşmadan can veren her masumun acısı yüreklerimizi dağlıyor. Milyonlarca insanı ölüme götüren bu trajedilerin sona erdirilmesi için ne yazık ki bir çaba harcanmıyor. Dünyanın geri kalanına insanlık dersi veren Batılı ülkelerin bu trajediye kayıtsız kalması utanç vericidir.

-Biz bu tahılı gelişmiş ülkelere mi göndereceğiz, yoksa az gelişmiş ülkelere mi göndereceğiz?

-Somali, Cibuti gibi ülkelere tahılın daha çabuk ulaşması için çabalıyoruz. Ciddi gıda krizi ve kıtlıkla boğuşan Somali, Cibuti, Sudan başta olmak üzere tüm ihtiyaç sahibi ülkelere tahıl gemilerinin ulaşmasını temin edeceğiz.

'PUTİN İLE HEM FİKİR OLDUK'

-Sayın Putin ile görüşmemde, şunu söyledi. 'Biz dedi ücretsiz olarak bu tahılı bu ülkelere Cibuti, Somali, Sudan'a gönderelim' dedi. Hem fikir olduk.

-Tahıl koridorundaki gemilerin öncelikle acil duyan Afrika ülkelerine ulaşmasını sağlayacağız.

-Şikayet etmeyeceğiz. Hep birlikte çözüm yollarına bakacağız. Sanayimizin ana omurgasını hala temel ihtiyaç maddeleri oluşturuyor. Bizim pazarımız kolay kolay bitmez, küçülmez.

-Karadeniz'de bulduğumuz doğalgazı sisteme verdiğimizde konutların ihtiyacını karşılama yanında elektrik üretiminde de rahatlık sağlayacağız.

'DOĞALGAZDA TÜRKİYE HUB OLACAK'

-Doğalgazda Türkiye bir hub olacak. Rusya doğalgazın Avrupa'ya sevkini Türkiye üzerinden yapacak. Elektrik üretiminde de rahatlama sağlayacağız.

-Akkuyu Nükleer santralı etap etap tamamlandığında bu sıkıntımızın üstesinden geleceğiz. Bu süreçte sanayicilerimizin kendi ihtiyaçlarını karşılayacak enerji üretimine ağırlık vermesi gerekiyor. Finansmana erişim meselesinde de iş insanlarımızın yanındayız. Kamu bankalarımızın bu konudaki desteklerini artırmaları uyarısında bulundum, bulunuyorum.