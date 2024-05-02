Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiyalı mevkidaşı Barrow'la görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiya lideri Barrow ile bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının durdurulması ve Birleşmiş Milletler kararlarına uyulmasının sağlanması için İslam Dünyası’nın birlik içinde hareket etmesinin önemli olduğunu belirtti.

Erdoğan, İslam Zirvesi’nde yapılacak müzakerelerin ve alınacak kararların hayırlara vesile olması dileklerini Barrow’a iletti ve Türkiye’nin zirvede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından temsil edileceğini ifade etti.

Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Gambiya ilişkilerinin geliştirilmesi için önümüzdeki dönemde ortak adımlar atılabileceğini söyledi.