        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hane İslam Eserleri Sergisi'nin açılışını yaptı | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hane İslam Eserleri Sergisi’nin açılışını yaptı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tophane-i Amire'de düzenlenen "Hane İslam Eserleri Sergisi"nin açılışını yaparak eserleri inceledi. Programa Bakan Mahinur Özdemir Göktaş ve Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir katıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2026 - 19:16 Güncelleme: 10.01.2026 - 19:16
        Cumhurbaşkanı Erdoğan sergi açtı
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Hane İslam Eserleri Sergisi'nin açılış programına katıldı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Hane İslam Eserleri Sergisi'nin açılış programına katıldı. Protokol üyeleriyle serginin açılış kurdelesini kesen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra sergiyi gezerek eserleri inceledi.

        Programda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de yer aldı.

