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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Alman basınında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yaptığı açıklamalar, Alman yazılı basınında geniş yer buldu

24.10.2018 - 01:55 | Güncelleme: AA

Bazı gazeteler konuşmayı manşetlerine taşırken bazıları da birinci sayfalarında geniş yer ayırdı. Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmayı manşetten vererek, ''Erdoğan: Kaşıkçı planlanan bir cinayete kurban gitti'' başlığını kullandı.

Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Riyad yönetiminden olayın aydınlatılmasını istediği ve Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'nın öldürülmesi hadisesindeki açıklamalarını inandırıcı bulmadığı vurgulanarak, Erdoğan'ın bunları reddettiği ifade edildi.

Erdoğan'ın grup konuşmasının bir bölümünü Kaşıkçı cinayetine ayırdığı kaydedilen haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın planlı bir cinayete kurban gittiğini söylediği belirtildi.

Frankfurter Rundschau gazetesi de birinci sayfasından geniş yer verdiği haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan'dan Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasını istediği ve cinayet komplosundan bahsettiği vurgulandı.

Erdoğan'ın cinayetten Suudi yönetimini sorumlu tuttuğu ifade edilen haberde istihbarat ve güvenlik birimlerindeki bulgulara göre Kaşıkçı'nın öldürülmesinin planlı bir cinayet olduğunu açıkladığına işaret edildi.

Berlin merkezli Tagesspiegel gazetesinin birinci sayfasında da Erdoğan'ın Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin, ''Planlı cinayetti'' ifadesini kullandığı vurgulandı. Erdoğan'ın konuşmasında Kral Selman'a güvendiğinden bahsettiğini ancak bunu Veliaht Prens için yapmadığı kaydedildi.

Bild gazetesinde yer alan haberde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cemal Kaşıkçı cinayetine karışan herkesin Türkiye'ye iade edilerek yargılanmalarını istediği aktarıldı. Erdoğan'ın emri verenden uygulayanlara kadar bu işte dahli olanların Türkiye'de yargılanmalarını talep ettiği vurgulandı.

Die Tageszeitung (taz) gazetesindeki haberde de ''Korkunç cinayet'' başlığı kullandı. Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kaşıkçı'nın öldürülmesini net şekilde "planlı bir cinayet" olarak nitelediği ve sorumluların Türkiye'de yargılanmalarını istediği belirtildi.

Ekonomi haberleriyle ön plana çıkan Handelsblatt gazetesininin birinci sayfasındaki haberde de Erdoğan'ın Kaşıkçı cinayetini barbarca olarak nitelendirdiği ifade edildi.

Erdoğan'ın Arabistan'dan gelen cinayet timinin Türkiye'de yargılanmasını istediği de vurgulanan haberde ayrıca Erdoğan'ın salı günkü konuşmasını Riyad'daki yatırımcılar konferansının başlangıç günü olması sebebiyle seçmiş olabileceği yorumunda bulunuldu.

Gazetenin iç sayfalarında konuya ilişkin devam haberde ise Erdoğan'ın Riyad yönetimini arkasından sürüklediği ve yeni bulgular ortaya koyarak baskısını artırdığı ve Muhammed Bin Selman'ın veliahtlığının tartışmaya açılmasına yön vermek istediği ifade edildi.

Die Welt gazetesi de birinci sayfasından verdiği haberine ''Erdoğan: Barbarca cinayet'' başlığını attı. Haberde Türkiye'nin Cemal Kaşıkçı cinayetinin planlı olduğuna dair kuvvetli deliller bulunduğundan bahsettiği ancak Veliaht Prensi doğrudan suçlamaktan kaçınıldığı aktarıldı.

Süddeutsche Zeitung'un birinci sayfasındaki haber de ''Erdoğan: Kaşıkçı'nın ölümü planlı bir cinayet'' başlığı ile verildi.

Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işlenen suçtan Suudi Arabistan istihbaratını sorumlu tuttuğu ve suçu işleyenlerin İstanbul'da yargılanmalarını istediği belirtildi.

Haberde ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın CIA Başkanı'nı Türkiye'ye gönderdiğine işaret edildi.

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