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        Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya'ya gitti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'nin davetine icabetle Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak üzere Roma'ya gitti. Erdoğan, Meloni ile baş başa görüşecek, Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 29.04.2025 - 10:03 Güncelleme: 29.04.2025 - 10:30
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya'ya gitti
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin davetine icabetle, Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TUR" ile İtalya'nın başkenti Roma'ya gitti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni tarafından resmi törenle karşılanacak, Meloni ile baş başa görüşecek, Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak.

        Zirve kapsamında, Türkiye ile İtalya arasındaki işbirliğini daha da güçlendirecek adımların ele alınması, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

        Zirve sırasında ayrıca, iki ülke ilişkilerinin ahdi zeminini güçlendirmeye matuf muhtelif anlaşmaların imzalanması ve iş çevrelerinin katılımıyla bir iş forumu tertiplenmesi öngörülüyor.

        Türkiye-İtalya İş Forumu'na iştirak edecek Erdoğan, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile bir araya gelecek.

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