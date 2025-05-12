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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 20:04 Güncelleme: 12.05.2025 - 20:04
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        Zelenskiy ile görüştü
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu:

        "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Görüşmede Türkiye ile Ukrayna ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Rusya ve Ukrayna doğrudan görüşmelerinin yeniden başlaması iradesini son derece önemli bulduğunu, Türkiye’nin sürecin her safhasında gerekli desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.

        Cumhurbaşkanımız, barış müzakereleri vesilesiyle Rusya ve Ukrayna heyetlerini Türkiye’de ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını belirtti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapsamlı bir ateşkesin barış müzakerelerinin başlaması için gerekli ortamı sağlayacağını, aralanan fırsat penceresinin kaçırılmaması gerektiğini ifade etti."

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