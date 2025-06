Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından kameraların karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Gazze ve Batı Şeria başta olmak üzere Filistin topraklarında İsrail'in alçakça saldırıları altında türlü imkansızlıklar içinde Kurban Bayramı'nı idrak etmeye çalışan Filistinli kardeşlerimize muhabbetlerimi iletiyorum. Dernek, vakıf, hayırseverlerimizi de bu bayramda Filistin halkını yalnız bırakmadığı için tebrik ediyorum. Bayram boyunca vatandaşlarımızın emniyeti ve huzuru için fedakârca görev yapan güvenlik kuvvetlerimize buradan tebriklerimi sunuyorum. Trafik kazalarında hayatını kaybeden kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Jandarma ve emniyet birimlerimiz gece gündüz demeden sahadaydı. Milyonlarca vatandaşımızın güvenli, konforlu, sorunsuz şekilde seyahatlerini gerçekleştirmek üzere kelimenin tam anlamıyla seferber oldular. 4-9 Haziran tarihleri arasında otoyollarımızda 16,3 milyon araç geçişi yapıldı. Ülkemizdeki toplam araç sayısının yarısından fazlası yollardaydı. Yüksek Hızlı Tren ana hat ve bölgesel trenler, kent içi raylı sistemleri ise toplam 2 milyon 783 kişi kullandı. Havalimanlarımızda 3,9 yolcuyu uğurladık. İstanbul Havalimanında 1 milyon 152 bin yolcuya hizmet verdik. Esenboğa Havalimanı'nı 189 bin 470 yolcu kullandı.

Bölgemizde bir süredir çok ciddi gerilim, çatışma, savaşlar yaşanıyor. Rusya-Ukrayna savaşı her iki tarafı da yıpratan ağır sonuçlarıyla sürüyor. İsrail soykırım ile Lübnan ve Suriye'de gerçekleştirdiği pervasız eylemler hepimizin yüreğini kanatıyor. Aynı İsrail şimdi de komşumuz İran'a karşı saldırı başlattı. Saldırının aslında çok kapsamlı, sinsi amaçları olduğu her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. En başından beri İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakere masasında yürütülmesi gerektiğini savunduk bugün de aynı noktadayız. Şimdiye kadar Amerikan Başkanı sayın Trump, Pezeşkiyan, Putin, Sisi, II. Abdullah, Muhammed bin Selman, Şerif, Şara, Heysen bin Tamık, El Sabah, Sudani'nin de aralarında olduğu birçok liderle görüşmem oldu. Görüşmelerde İsrail'in artık haydutluğa varan saldırganlığının bölgemiz için oluşturduğu tehdit ve tehlikelere dikkat çektik. Türkiye olarak kolaylaştırıcılık dahil üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazır olduğumuzu tüm muhataplarımıza açık açık aktardık. Masada çözebilecek meseleleri silahla, kaosla, önüne gelen herşeyi bombalamayla halletmeye çalışmanın ileride nelere yol açacağını kimse tahmin edemez.

"HİÇBİR ÜLKE KENDİ SINIRLARINDAN İBARET DEĞİLDİR"

Batı'nın sınırsız desteğiyle İran'a saldıran, Gazze'yi yerle bir eden bölgedeki her ülkeye kabadayılık taslayan İsrail aslında ne yaptığının farkında değil. Belki ileride yaptığı hatanın farkına varacak ama korkarız iş işten geçmiş olacak. Hiçbir ülke kendi sınırlarından ibaret değildir. Bölgedeki her hadise tüm toplumları yakından ilgilendirir, etkiler, orta ve uzun vadeli sonuçlar doğurur. Filistin halkına ve topraklarına saldırmak sadece oradaki birkaç milyonla sınırlı hadise değildir. İran'a saldırmak da sadece İran'ı ilgilendiren vaka da değildir. Aynı tespitleri Hindistan, Pakistan, Türk Cumhuriyetleri, Kuzey Afrika'yla ilgili yapabiliriz.

"ZULMÜN SONU DERİN PİŞMANLIKTIR"

Bölgemizde hakikatler gözetilmeden atılan her adım ileride yaşanacak başka felaketlere davetiye çıkartır. Bu felaketler de zalimlerin bertaraf olmasıyla sonuçlanır. İsrail yaptığı her zulümle, döktüğü her kanla, işlediği insanlık suçuyla adım adım kendi varlığını ve toplumun geleceğini riske etmektedir. Zulümle abad olunmaz. Zulmün sonu derin bir pişmanlıktır. Türkiye ve Türk milleti olarak medeniyet mirasımızın bize vazettiği adalet, hakkaniyet, vicdan çerçevesinde önce kendi vatandaşlarımızı, kardeş ve dost toplulukları ve en nihayetinde tüm insanlığı kucaklamak için samimi gayret içindeyiz.