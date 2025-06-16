Al Pacino, Papa 14. Leo ile tanıştı

Usta oyuncu Al Pacino, Katolik dünyasının yeni ruhani lideri olarak seçilen Papa 14. Leo ile Vatikan'da tanıştı. Pacino'nun Papa ile buluşmasında yanında, ünlü yapımcı Andrea Iervolino vardı.

Andrea Iervolino; Al Pacino'nun Anthony Hopkins ve Andy Garcia ile başrolleri paylaşacağı, İtalya'nın efsanevi Maserati ailesini anlatan 'Maserati: The Brothers' adlı biyografisinin yapımcılığını üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Bobby Moresco'nun oturacağı filmde Al Pacino, 'Vincenzo Vaccaro' karakterini canlandıracak.

Vincenzo Vaccaro, Maserati ailesine kuruluş yıllarında maddi ve manevi destek sağlayan önemli bir figür olarak biliniyor. Çekimleri Roma'da tamamlanacak olan 'Maserati: The Brothers' filminin 2025'in sonbaharında vizyona girmesi bekleniyor.

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Görüşmeden fotoğrafları sosyal medyadan paylaşan Andrea Iervolino; "Katolik Kilisesi'nin ve filmin merkezinde yer alan ortak değerler etrafındaki derin manevi ve kültürel ilham: Aile birliği, sevgi, şefkat ve ortak iyiliğe katkıda bulunmanın önemi" sözlerini kullandı.

“Papa 14. Leo'nun son dönemde dünyaya verdiği mesajlarda sürekli vurguladığı bu değerler, Maserati kardeşlerin hikâyesiyle derinden örtüşüyor" diyen yapımcı; "Mirası yalnızca yenilikçilik ve mükemmellik üzerine değil, aynı zamanda karşılıklı derin saygı, dayanışma ve paylaşılan bir vizyon üzerine inşa edilmiş bir aile" diye devam etti.