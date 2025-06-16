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        Haberler Dünya İran ve İsrail arasındaki çatışmada son durum | Dış Haberler

        İran ve İsrail arasındaki çatışmada son durum

        İran ve İsrail arasındaki çatışmalar 4. gününde tüm şiddetiyle sürüyor. İsrail başkent Tahran'ı vurmaya devam ederken, İran devlet televizyonu, binalarının İsrail tarafından vurulduğunu söyledi. İsrail Başbakanı Netanyahu, "Tahran'ı boşaltın" açıklamasını yaptı. İran Devrim Muhafızları da aynı açıklamayı Tel Aviv için yaptı. Reuters, İran'ın üç körfez ülkesinden ABD Başkanı Trump'a baskı yaparak İran ve İsrail arasında ateşkes sağlamasını iddia ettiğini öne sürdü. İşte yaşanan son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2025 - 18:37 Güncelleme: 16.06.2025 - 18:57
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        İran ve İsrail arasındaki çatışmada son durum
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        İsrail'in, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenleyerek başlattığı çatışmalar 4. gününde devam ediyor.

        İki taraf da birbirine hava saldırılarında bulunurken, İsrail Tahran'ın, İran da Tel Aviv'in boşaltılmasını istedi.

        Saat TSİ 18.00 sularında İsrail, İran Devlet Televizyonu binasını vurdu.

        İsrail, İran'a yönelik saldırılarında sivil altyapıyı da hedef almaya başladı.

        Cumartesi gecesi Tahran'da bir petrol deposu ile tankeri hedef alan İsrail, dün başkentteki Tecriş ve Kudüs meydanlarında ana su şebekesi altyapısını vurdu.

        İran'dan nükleer silah açıklaması
        İran'dan nükleer silah açıklaması Haberi Görüntüle

        Trump: İranlılar masaya oturmalı

        ABD Başkanı Donald Trump, İran ve İsrail arasındaki çatışmayla ilgili, "İranlılar gerginliğin yumuşamasını konuşmak istiyor. İran bu savaşı kazanmıyor, çok geç olmadan konuşmaları gerek" dedi.

        "Ateşkes" iddiası

        İki İranlı ve üç bölgesel kaynağın Reuters'a verdiği bilgiye göre Tahran; Katar, Suudi Arabistan ve Umman'dan ABD Başkanı Donald Trump'a baskı yaparak Tahran'ın nükleer müzakerelerde esneklik göstermesi karşılığında İsrail'in İran'la acil ateşkesi kabul etmesi için nüfuzunu kullanmasını istedi.

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        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor Haberi Görüntüle

        İran'ın sabah saldırısı

        Sabaha karşı İran'dan İsrail'e doğru ateşlenen yoğun füze atışı nedeniyle İsrail'de çok geniş bir alanda saldırı alarmları çaldı.

        Netanyahu'dan saldırgan açıklamalar
        Netanyahu'dan saldırgan açıklamalar Haberi Görüntüle

        Tel Aviv ve çevresinde hava savunma sistemlerini aşan bazı füzeler isabet etti. AA ekibi, Tel Aviv merkezinde en az bir noktada füzenin isabet ettiğini, burada güçlü patlamanın ardından yoğun dumanlar yükseldiğini gözledi.

        İsrail ordu sözcülüğü, sığınaklardan çıkılabileceği bilgisini geçerken, kurtarma ekiplerinin vurulan noktalara doğru harekete geçtiği belirtildi. İsrail ordusu, isabet eden yerlerden görüntü ve konum paylaşılmaması ve "İran'ın bunları saldırılarını geliştirmekte kullanabileceği uyarısı" yaptı.

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