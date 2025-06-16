İran ve İsrail arasındaki çatışmada son durum

İsrail'in, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenleyerek başlattığı çatışmalar 4. gününde devam ediyor.

İki taraf da birbirine hava saldırılarında bulunurken, İsrail Tahran'ın, İran da Tel Aviv'in boşaltılmasını istedi.

Saat TSİ 18.00 sularında İsrail, İran Devlet Televizyonu binasını vurdu.

İsrail, İran'a yönelik saldırılarında sivil altyapıyı da hedef almaya başladı.

Cumartesi gecesi Tahran'da bir petrol deposu ile tankeri hedef alan İsrail, dün başkentteki Tecriş ve Kudüs meydanlarında ana su şebekesi altyapısını vurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ve İsrail arasındaki çatışmayla ilgili, "İranlılar gerginliğin yumuşamasını konuşmak istiyor. İran bu savaşı kazanmıyor, çok geç olmadan konuşmaları gerek" dedi.

İki İranlı ve üç bölgesel kaynağın Reuters'a verdiği bilgiye göre Tahran; Katar, Suudi Arabistan ve Umman'dan ABD Başkanı Donald Trump'a baskı yaparak Tahran'ın nükleer müzakerelerde esneklik göstermesi karşılığında İsrail'in İran'la acil ateşkesi kabul etmesi için nüfuzunu kullanmasını istedi.

İran'ın sabah saldırısı

Sabaha karşı İran'dan İsrail'e doğru ateşlenen yoğun füze atışı nedeniyle İsrail'de çok geniş bir alanda saldırı alarmları çaldı.

Tel Aviv ve çevresinde hava savunma sistemlerini aşan bazı füzeler isabet etti. AA ekibi, Tel Aviv merkezinde en az bir noktada füzenin isabet ettiğini, burada güçlü patlamanın ardından yoğun dumanlar yükseldiğini gözledi.

İsrail ordu sözcülüğü, sığınaklardan çıkılabileceği bilgisini geçerken, kurtarma ekiplerinin vurulan noktalara doğru harekete geçtiği belirtildi. İsrail ordusu, isabet eden yerlerden görüntü ve konum paylaşılmaması ve "İran'ın bunları saldırılarını geliştirmekte kullanabileceği uyarısı" yaptı.