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        Haberler Dünya İsrail Başbakanı Netanyahu: Tahran'ı boşaltın | Dış Haberler

        Netanyahu'dan saldırgan açıklamalar: Tahran'ı boşaltın

        İsrail'in İran'a başlattığı saldırılarla bölgede başlayan karşılıklı çatışmalar dördüncü gününde devam ediyor. İsrail Başbakanı Netanyahu, son açıklamasında "Tahran semaları kontrol altında, harekete geçiyoruz. Tahran'ı boşaltın" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2025 - 15:13 Güncelleme: 16.06.2025 - 17:05
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        Netanyahu'dan saldırgan açıklamalar
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        İsrail-İran hattındaki saldırılar dördüncü gününde devam ederken, İsrail Başbakanı Netanyahu'dan gerilimi tırmandıran bir açıklama daha geldi.

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        İsrail Başbakanı Netanyahu, "Tahran semaları kontrol altında, harekete geçiyoruz. Tahran'ı boşaltın" açıklamasında bulundu.

        Netanyahu ayrıca, "Zafere doğru giden yoldayız. İki ana hedefimize ulaşmak üzereyiz: Nükleer ve füze tehdidini ortadan kaldırmak" ifadelerini kullandı.

        'NÜKLEER SOYKIRIMI ÖNLEME' İDDİASI

        İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin dün yaptığı açıklamada, İran'a karşı saldırıların "nükleer bir soykırımı" önlemek için başlatıldığını öne sürmüştü.

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        Netanyahu, "Harekete geçmek zorundaydık. Kendimizi kurtarmak için ama aynı zamanda dünyayı bu kışkırtıcı rejimden korumak için. Aldığımız ve ABD ile paylaştığımız istihbarat kesinlikle açıktı. Uranyumu silah haline getirmek için gizli bir plan üzerinde çalışıyorlardı, çok hızlı ilerliyorlardı, aylar içinde ve kesinlikle bir yıldan daha kısa bir süre içinde bir test cihazı ve muhtemelen bir ilk cihaz elde edeceklerdi" demişti.

        İRAN'DA 'REJİM DEĞİŞİKLİĞİ' İMASI

        İran'daki hedefleri arasında rejim değişikliği olup olmadığı sorusuna Netanyahu, "Sonuç kesinlikle bu olabilir, çünkü İran rejimi çok zayıf. İran halkının oksijenini emiyorlar. Bu kez harekete geçme, ayaklanma kararı İran halkının kararıdır" demişti.

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