"ABD, temsilciliklerinden ülkelere İran saldırılarına dahil olmadığını iletmesini istedi" iddiası

ABD Dışişleri Bakanlığının, bünyesindeki tüm büyükelçilik ve dış temsilciliklere, bulundukları ülkelere "Washington'ın İran'a saldırılar konusunda İsrail'e yardım etmediğini" bildirmesini istediği öne sürüldü.

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CBS News'in konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberine göre Bakanlık, İsrail'in 13 Haziran'da İran'a başlattığı hava saldırılarının ardından büyükelçilik ve konsolosluklar dahil olmak üzere diğer ülkelerdeki tüm diplomatik misyonlarına bildiri gönderdi.

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Bildiride, temsilciliklerden, ABD'nin "İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara dahil olmadığı" ve "İsrail'e tanker yardımı sağlamadığı" konusunda bulundukları ülkelere "uygun gördükleri şekilde" bilgi vermelerinin istendiği iddia edildi.

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ABD'nin "İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağına" yönelik tutumunun yinelendiği bildiride Washington'ın, Tahran'ın nükleer programıyla ilgili meseleyi "diplomatik yollarla çözmekte kararlı olduğunu" kaydettiği öne sürüldü.

Bildiride "ABD ordusu özellikle İran'ın balistik füzelerinin oluşturduğu devamlı tehdit ortamında bölgedeki ABD personelini, kuvvetlerini ve altyapısını korumak ve kayıpları en aza indirmek için savunma pozisyonunu muhafaza etmektedir." ifadesine yer verildiği belirtildi.