Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştü. Erdoğan, çatışmaların sona ermesi ve müzakerelere dönülmesi için rol üstlenmeye hazır olduğunu ifade etti.

İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı" denildi.

Görüşmeye ilişkin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail ve İran arasındaki çatışmalı süreç ile ilgili liderlerle bir dizi temas gerçekleştirdiğini, çatışmaların bir an önce sona ermesi ve nükleer müzakerelere dönülmesi için Türkiye’nin kolaylaştırıcı bir rol üstlenmeye hazır olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin bölgesinde barış ve istikrarın korunmasına verdiği önemin altını çizdi" denildi.