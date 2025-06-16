İstanbul'da kan donduran olay, Kartal'daki Kordonboyu Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde yaşandı. İddiaya göre, bir kadın, tuvalete girdiğinde içeride bir erkeğin gizlice görüntü çekmeye çalıştığını fark etti.

KADIN, ŞÜPHELİYİ VİDEOYA ÇEKTİ İHA'daki habere göre olay anının video kaydını alan kadın ve güvenlik görevlisinin etkili müdahalesiyle birlikte şüpheli suçüstü yakalandı. Olay yerine polis ekipleri çağrıldı.

"TUVALETE YANLIŞLIKLA GİRDİM" Gizlice kayıt alırken yakalanan kişinin, telefonundaki görüntüleri açmamak için uzun süre mücadele ettiği görüldü. "Doğru, çektim, siliyorum" diyen şüphelinin, "tuvalete yanlışlıkla girdim" savunması ise dikkat çekti. REKLAM

KAYIT YAPTIĞI TESPİT EDİLDİ AA'daki habere göre polisin incelemesinde, şüpheli Ü.G.'nin cep telefonuyla bir kadının görüntüsünü gizlice kaydettiği tespit edildi.