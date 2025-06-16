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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da AVM'de kadınlar tuvaletinde gizli çekim | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        AVM'de kadınlar tuvaletinde gizli çekim!

        İstanbul'da, bir alışveriş merkezinin kadınlar tuvaletinde cep telefonuyla gizlice çekim yaptığı sırada yakalanan şüpheli Ü.G., kendisini 'yanlışlıkla girdim' diyerek savundu. Adliyeye sevk edilen Ü.G. hakkında hakimlikçe, "konutu terk etmeme" adli kontrol tedbiri uygulandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 16.06.2025 - 14:44 Güncelleme: 16.06.2025 - 14:44
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        AVM'de kadınlar tuvaletinde gizli çekim!
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        İstanbul'da kan donduran olay, Kartal'daki Kordonboyu Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde yaşandı. İddiaya göre, bir kadın, tuvalete girdiğinde içeride bir erkeğin gizlice görüntü çekmeye çalıştığını fark etti.

        KADIN, ŞÜPHELİYİ VİDEOYA ÇEKTİ

        İHA'daki habere göre olay anının video kaydını alan kadın ve güvenlik görevlisinin etkili müdahalesiyle birlikte şüpheli suçüstü yakalandı. Olay yerine polis ekipleri çağrıldı.

        "TUVALETE YANLIŞLIKLA GİRDİM"

        Gizlice kayıt alırken yakalanan kişinin, telefonundaki görüntüleri açmamak için uzun süre mücadele ettiği görüldü. "Doğru, çektim, siliyorum" diyen şüphelinin, "tuvalete yanlışlıkla girdim" savunması ise dikkat çekti.

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        KAYIT YAPTIĞI TESPİT EDİLDİ

        AA'daki habere göre polisin incelemesinde, şüpheli Ü.G.'nin cep telefonuyla bir kadının görüntüsünü gizlice kaydettiği tespit edildi.

        "KONUTU TERK ETMEME" CEZASI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyede sevk edilen Ü.G. hakkında, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırıldı.

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