Hakan Çalhanoğlu Galatasaray için gemileri yaktı!
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Hakan Çalhanoğlu gemileri yaktı! Milli yıldız sarı-kırmızılı kulübe gelmek için fedakarlık yapmaya da hazır.
Transferin hareketli takımı Galatasaray’da Hakan Çalhanoğlu ateşi yandı.
Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek’le bayramlaşmak için telefon görüşmesi gerçekleştiren milli futbolcunun transferi de masaya yatırıldı.
Inter’de takımın tecrübeli oyuncularının bir bölümü Inzaghi’den sonra düşük profilli Chivu’nun teknik direktörlüğe getirilmesinden rahatsız.
Hakan Çalhanoğlu da bu isimler arasında ve takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.
Diğer yandan 300 milyon Euro seviyesinde mali soruşturma geçiren Inter de yeniden yapılanmaya gitmeye hazırlanıyor.
Inter Hakan’ı 30-40 milyon Euro bandında bir bonservis bedeliyle göndermeye razı.
Galatasaray ise Victor Osimhen’in durumu belli olmadan bonservisli oyuncu almayı düşünmüyor.
Diğer yandan Hakan Çalhanoğlu çocukluk hayali olan Galatasaray’a gelmek için gemileri yakmış durumda.
Görüşmelerde 10 numaralı formayı isteyen milli yıldız, Leroy Sane’ye verilmesi sonrasında ufak bir kırgınlık da yaşamış durumda.