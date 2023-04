Cumhuriyetin kuruluş hikâyesi: '1923'

Hazırlık sürecinden söz eder misiniz? Nasıl bir hazırlık süreci geçirdiniz?

Kerem Alışık… Biz bu yola çıkarken Cumhuriyetimizin tüm kesim ve katmanlarıyla hepimizin Cumhuriyeti olduğu gerçeğinden hareket ettik. Cumhuriyete gönül vermiş milyonlarca insanımızı tek bir çatı altında aynı duyguda buluşturmayı amaçladık. Ben müze müdürü ‘Hakkı Bey’i canlandırıyorum. Bu müzikal önce çocuklar için hazırlanmıştı ve sonra her yaş grubuna hitap edecek şekle geldi. Hazırlıkları 18 ay sürdü, 400 insanın emeği var. Çok sıkı bir hazırlık sürecinden geçtik. Bu süreçte son derece özenli çalıştık. Kaygılarım, oyuncu olarak her projede olduğu gibi burada da oldu tabii. Gerçi siz elinizden gelenin en iyisini yaptıysanız kaygılanmanıza gerek yoktur. Hani saklayacak bir şeyi olmayanın korkmasına gerek olmadığı gibi ama elde değil… Sahneye çıkan her oyuncunun kendisiyle ilgili duyduğu her endişe, şüphe aslında onu başarıya götüren bir güç de oluşturuyor. Tıpkı zorlukların güçlü insanlar yarattığı örneği gibi. Hem 28 yıldır tiyatro sanatına hizmet veren Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu hem de son yıllarda ortak işlere imza attığımız Piu Entertainment’ın olması ve Zorlu PSM’nin de projeye sahip çıkmasıyla zaten ortaya çıkacak işten emindim. Prodüksiyon anlamında “Altından nasıl kalkarız?” diye kaygılandığımızı söyleyemem. Yaratıcı ekibimiz malum; yönetmenlerimiz, bestecimiz, koreografi… Hepsi çok başarılı, çok üst seviyede isimler. Bu ekiple daha başkası zaten düşünülemezdi. Evet, bu çok büyük bir prodüksiyon olacaktı; Zorlu Holding’in desteği ve yaratıcı ekibin gücüyle bundan çok emindik ama size sunulan bazen hayallerinizi de aşar ya… İşte ‘1923’ benim için öyle oldu.