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"O ÇOK GÜÇLÜ BİR KADIN"

Basın mensuplarına Fatma Girik'in sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Cüneyt Arkın, "Fatma Hanım iyi diyebilirim. O çok güçlü bir kadın. Eskiden de öyleydi, şimdi de öyle. Fatma Hanım adamdır, sevgi doludur ve hayatta mesleğini bu kadar seven yoktur" dedi.