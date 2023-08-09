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        Haberler Futbol Cüneyt Çakır, Gürcistan Futbol Federasyonu MHK Başkanı oldu! - Futbol Haberleri

        Cüneyt Çakır, Gürcistan Futbol Federasyonu MHK Başkanı oldu!

        Eski FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Gürcistan Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığı'na getirildi

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        Habertürk
        Giriş: 09.08.2023 - 18:20
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        Cüneyt Çakır'a sürpriz görev!
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        Geçtiğimiz yıl hakemliği bırakan eski hakem Cüneyt Çakır'ın yeni görevi belli oldu.

        Gürcistan Futbol Federasyonu'ndan yapılan resmi açıklamada, Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Cüneyt Çakır'ın getirildiği açıklandı.

        Çakır yaptığı açıklamada, "Öncelikle Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Levan Kobiashvili'ye ve Genel Sekreter David Mujiri'ye ve Futbol Federasyonu'nun tüm yönetim kuruluna teşekkür etmek istiyorum. Bana pozisyonu teklif ettikleri andan itibaren harika bir iletişimimiz oldu. Hakemler ve hakemlik ile ilgili vizyon, planlarını, olumlu düşüncelerini benimle paylaştılar. Bu olumlu düşünceler ve olumlu yaklaşım, bugün burada olmamın ana motivasyonu. Kariyerimde büyük turnuvalar için sahada olma şansım oldu. Başarıda sürekliliği sağlamak her zaman ana hedefim oldu. Adım adım zirveye ulaşmaya çalıştım. Başarıda süreklilik için adımlar atmak ilk hedefimiz olacaktır. Hakem eğitiminde uluslararası bir standart oluşturacağız ve daha çok hakemin uluslararası organizasyonlarda görev alması için çalışacağız. Gürcü hakemlerin performansına yürekten inanıyorum. Futbolun kalitesi önemli. Hakemlerimiz maçları futbol ve fair play lehine yönetecek. Tüm kulüplere, tüm oyunculara, tüm yöneticilere saygı duyuyoruz ve aynı saygıyı sahadaki herkesten bekliyoruz. Hedefimiz tüm hakemlerimizi lig maçlarına en iyi şekilde hazırlamak ki sahada sadece iyi futbolu konuşabilelim. Biz iki komşu ülkeyiz. Burada olduğumda iki ülke arasında daha güçlü bağlar görmek istiyorum. Bununla gurur duyacağım." dedi.

        Kasım ayında 47 yaşına girecek olan Çakır, 2006'da FIFA kokartı alırken, Haziran 2011'de ise UEFA tarafından UEFA Elit Hakem kategorisine yükseltilmişti. Çakır, 2014 ve 2018 Dünya Kupası maçlarında da görev yapmıştı.

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