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        Haberler Röportajlar Dakota Johnson: Hapishanedeki erkeklerden mektup alıyorum

        Dakota Johnson: Hapishanedeki erkeklerden mektup alıyorum

        Oyuncu Dakota Johnson, hayran kitlesinden bahsederken, sadece hapishanedeki erkeklerden mektup aldığını söyleyerek esprili bir açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2024 - 11:55 Güncelleme: 03.02.2024 - 11:55
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        'Grinin Elli Tonu' kitap serisinin film uyarlamasında 'Anastasia Steele' karakterini canlandırarak büyük bir şöhrete kavuşan ABD'li oyuncu Dakota Johnson, geçtiğimiz gün 'The Graham Norton Show'a konuk oldu.

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        Programın bir diğer konuğu ise 'This Is Us', 'Black Panther' ve 'Waves' gibi yapımlarda yer alan Sterling K. Brown (47) oldu.

        Hayranları tarafından 'hayatlarını değiştirdiği' için övüldüğünü açıklayan Brown, "İnsanlar hala bana sarılmak ve 'Thıs Is Us' dizisinin hayatlarını değiştirdiğini söylemek için yanıma geliyorlar. Onlara nasıl bir katarsis sağladığını anlatıyorlar. Bu kadar etkili olacağını bilmiyordum. Gerçekten çok güzeldi" dedi.

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        Bu sözler üzerine şaşıran 34 yaşındaki Johnson ise kendi 'alışılmadık' hayran kitlesi hakkında espri yaparak şu ifadeleri kullandı:

        Bana asla böyle şeyler olmuyor. Sadece hapishanedeki erkeklerden mektuplar alıyorum! Bazen posta çok tuhaf şeyler gönderiyorlar.

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        Öte yandan Dakota'nın 'Grinin Elli Tonu' filmindeki partneri Jamie Dornan da güzel oyuncudan gizli bir çocuğu olduğunu iddia eden mektuplar aldığını itiraf etmişti.

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        "Birisi bana bir mektup gönderip, Dakota'dan şimdilerde 7 yaşında olan bir çocuğum olduğunu ve bunu karıma itiraf etmem gerektiğini söylemişti. Biraz ürkütücü bir olaydı" şeklinde konuşmuştu.

        #Dakota Johnson

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