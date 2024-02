Dakota Johnson: Hapishanedeki erkeklerden mektup alıyorum

Programın bir diğer konuğu ise 'This Is Us', 'Black Panther' ve 'Waves' gibi yapımlarda yer alan Sterling K. Brown (47) oldu.



Hayranları tarafından 'hayatlarını değiştirdiği' için övüldüğünü açıklayan Brown, "İnsanlar hala bana sarılmak ve 'Thıs Is Us' dizisinin hayatlarını değiştirdiğini söylemek için yanıma geliyorlar. Onlara nasıl bir katarsis sağladığını anlatıyorlar. Bu kadar etkili olacağını bilmiyordum. Gerçekten çok güzeldi" dedi.