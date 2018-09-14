Dalian Yiteng - Meizhou Kejia maçı heyecanı

Dalian Yiteng ve Meizhou Kejia, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Çin Halk Cumhuriyeti 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 14:30. 29 puanlı Dalian Yiteng 10. sırada bulunuyor, Meizhou Kejia 36 puana sahip ve 4. sırada. Ev sahibi Dalian Yiteng, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Meizhou Kejia, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 583. İddaa'da Dalian Yiteng kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Meizhou Kejia kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Dalian Yiteng önceki hafta Beijing Baxy mücadelesinde 3-1 kazandı.

Meizhou Kejia ise Qingdao Hainiu karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Dalian Yiteng, 22 gol attı ve 15 gol yedi.

Meizhou Kejia ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Meizhou Kejia, 13 gol atarken 23 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ