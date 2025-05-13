Dallas Mavericks, NBA draftında ilk sıradan seçim yapacak!

Dallas Mavericks, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2025 draftında ilk sıranın sahibi oldu.

NBA'den yapılan açıklamaya göre ABD'nin Chicago kentinde gerçekleştirilen draft kurasında ilk sırayı alan Mavericks, birinci sıradan oyuncu seçme hakkı kazandı.

Bir numaralı seçimi almasına yüzde 1,8 ihtimal verilen Mavericks, 1985'ten beri gerçekleştirilen kurayı en düşük şansla kazanan 4. takım olarak tarihe geçti.