Danske Bank'in CEO'su 200 milyar euroluk kara para aklama skandalı sonrası istifa etti
Danimarka merkezli bankanın CEO'su Thomas Borgen, Estonya şubesi üzerinden 2007 ve 2015 yılları arasında yaklaşık 200 milyar euro kara para aklandığı iddiaları sonrası istifasını sundu.
19.09.2018 - 15:19 | Güncelleme:
Avrupa'nın önde gelen bankalarından Danimarka merkezli Danske Bank'ın CEO'su Thomas Borgen, Estonya şubesindeki kara para aklama skandalı sonrası istifa etti.
Danske Bank, Estonya'daki şube hakkında 2007 ve 2015 yılları arasında yaklaşık 200 milyar euro kara para akladığı iddiasıyla inceleme başlatmıştı.
Banka yetkilileri, söz konusu ödemelerin büyük kısmının şüpheli olduğunu söyledi.
Borgen, "Soruşturma benim yasal sorumluluklarıma tabi kaldığım yönünde sonuçlanmış olsa da, tüm taraflar için istifamı vermemin en iyi seçenek olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
Banka hisselerinde %7 düşüş
İstifa duyurusu sonrası bankanın Kopenhag hisseleri yüzde 7 düştü.
Bankanın iç soruşturması sonrası, Estonya'daki Finansal Hizmetler Kurumu FSA da bulguları incelemek için harekete geçti.
FSA Estonya'da yetkilisi Kilvar Kessler, "Bankanın raporu risk iştahı ve risk denetiminin dengeli olmadığı birçok ciddi ihmale işaret ediyor" diye konuştu.
Rusya bağlantılı soruşturma sürüyor
Danske Bank'ın Estonya şubesi, Rusya'yla bağlantılı iddialarla başka bir soruşturmanın da odağında.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e muhalif başlıca isimlerden finansçı Bill Browder, Rusya'nın vergi kaçırmak için Estonya şubesini kullandığını iddia ediyor.
Browder geçen yıl, Rusya'nın 2016'daki ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili soruşturma yürüten ABD Senatosu Yargı Komitesi'ne bazı kanıtlar sunmuştu.
Browder Rusya'nın en başarılı serbest yatırım fonu Hermitage Capital Management'ın kurucu lideriydi. 2005'te Rus hükümetini şirketini ele geçirerek 230 milyon dolar vergi iadesi talep etmek için kullanmakla suçlamıştı.
Ülkeye 'ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu' şüphesiyle alınmayan Browder, ekibini de alarak Londra'ya taşınmaya karar verdi.
Ancak şirket vergi denetmeni Sergey Magnitsky Rusya'da gözaltına alındı ve 2009 yılında hayatını kaybetti. Hükümetin buna suç ortaklığı yaptığını iddia eden Browder Rus yetkililere yaptırım uygulayan 'ABD Magnitsky Yasası'nın uygulanmasına ön ayak olmuştu.
Rusya'da mahkeme Browder'ı vergi kaçakçılığı iddiasıyla 8 yıl hapis cezasına mahkum etti.
İngiltere'deki Browder'ın tutuklanması için Interpol'e yapılan talep reddedildi.
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Danske Bank'in CEO'su 200 milyar euroluk kara para aklama skandalı sonrası istifa etti/danske-bank-in-ceo-su-200-milyar-euroluk-kara-para-aklama-skandali-sonrasi-istifa-etti-21481962148196
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