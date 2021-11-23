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Darphane, Hamit ve Reşat altınlarının yeniden basılması yönünde çalışma başlattı

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün Hamit ve Reşat altınlarının yeniden basılması yönünde çalışma başlattığı bildirildi

Darphane, Hamit ve Reşat altınlarının yeniden basılması yönünde çalışma başlattı
Darphaneden altın adımı! Yeniden basılacaklar
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AA

İstanbul Kuyumcular Odası’ndan (İKO) yapılan açıklamaya göre, İKO Başkanı Mustafa Atayık'ın Hamit ve Reşat altınlarıyla ilgili piyasada yaşanan olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla Darphane üst yönetimiyle sürdürdüğü görüşmeler sonuç verdi. Darphane, vatandaşın Reşat ve Hamit altınlarına olan ilgilerinden dolayı, söz konusu altınların yeniden basılması yönünde çalışma başlattı.

İKO Yönetimi, SMS yoluyla sektörü konuyla ilgili bilgilendirdi.

SMS notunda ise şu bilgilere yer verildi.

"Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ile İKO Başkanı Mustafa Atayık tarafından yapılan görüşmeler neticesinde, Hamit ve Reşat altınlarının, piyasadaki olumsuz sonuçlarını önlemek adına, taklit edilen ürünlerden ayırt edici özelliklere sahip olacak şekilde Darphane tarafından basılarak en kısa zamanda piyasaya sürülmesine karar verilmiştir. Piyasaya sürüleceği tarih ise daha sonra tarafımızdan açıklanacaktır. Bilgilerinize önemle duyurulur."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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